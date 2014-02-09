مجموعة من الفيلة البرية الهائجة تتسبب في إصابة شخصين بجنوب غربي الصين

قالت السلطات المحلية في مقاطعة يوننان بجنوب غربي الصين إن سائحين تعرضا لجروح من قبل مجموعة من الفيلة البرية الهائجة في أحد المواقع السياحية بالمقاطعة.

وأضافت شرطة الغابات في ولاية داي ذاتية الحكم في شيشوانغباننا الصينية أن الحادث وقع في وادي الفيلة البرية، عندما كانت الفيلة تحاول عبور النهر حيث تعرضت لعائلة مكونة من خمسة أشخاص، في وقت تعرضت امرأة لكسر مضاعف في كتفها الأيمن، بينما تعرض الرجل لجروح طفيفة، ويتلقيان العلاج في مستشفى محلي.

وأشارت إلى أن قوات الشرطة قامت باحتواء الموقف حيث نجحت فى اقتياد الفيلة بعيدا عن المكان.

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