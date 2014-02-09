أخبار عاجلة

بالصور.. شاهد كيف ظهرت المصرية التي تزن نصف طن بعد عملياتها في الهند -
بالصور || نشطاء يعقدون مقارنة بين صورة نادرة للملك «فاروق» جالساً على كرسيه وملوك العالم يقفون من حوله..وصورة «ترامب» و«السيسي»..ويكشفون السبب الحقيقي لقيام ترامب بذلك -
السفيرة عزيزة - لو كنت في " interview " و اتسألت السؤال ده هتجاوب عليه إزاي ؟ -
صدمة.. مريم سعيد تنفصل عن خطيبها قبل أيام من زفافهما -
«مالي مركزه» و«بينهم كيميا».. هكذا علق نجوم المجتمع على لقاء السيسي وترامب -
مرتضى منصور يجتمع بلاعبي الزمالك -
مرتضى يصطحب إيناسيو في جولة داخل الزمالك -
الأخبار - أبو الغيط : توصلنا لإتفاق مع الإتحاد الأوروبي لعقد قمة عربية أوروبية في القاهرة -
الأخبار - مقتل نحو 100 شخص وإصابة العشرات في هجوم جوي بغازات سامة على إدلب السورية -
انفراد || أحد سكان شقة الجن بطنطا يروى تفاصيل مثيرة حول ما حدث معه وما تعرض له أحد الشيوخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مجموعة من الفيلة البرية الهائجة تتسبب في إصابة شخصين بجنوب غربي الصين

Google+ Print
مجموعة من الفيلة البرية الهائجة تتسبب في إصابة شخصين بجنوب غربي الصين مجموعة من الفيلة البرية الهائجة تتسبب في إصابة شخصين بجنوب غربي الصين

قالت السلطات المحلية في مقاطعة يوننان بجنوب غربي الصين إن سائحين تعرضا لجروح من قبل مجموعة من الفيلة البرية الهائجة في أحد المواقع السياحية بالمقاطعة.

وأضافت شرطة الغابات في ولاية داي ذاتية الحكم في شيشوانغباننا الصينية أن الحادث وقع في وادي الفيلة البرية، عندما كانت الفيلة تحاول عبور النهر حيث تعرضت لعائلة مكونة من خمسة أشخاص، في وقت تعرضت امرأة لكسر مضاعف في كتفها الأيمن، بينما تعرض الرجل لجروح طفيفة، ويتلقيان العلاج في مستشفى محلي.

وأشارت إلى أن قوات الشرطة قامت باحتواء الموقف حيث نجحت فى اقتياد الفيلة بعيدا عن المكان.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا