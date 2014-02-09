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مسجل بالمنيا يعتدي علي صديقه بسلاح ناري بسبب خلافات مالية

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مسجل بالمنيا يعتدي علي صديقه بسلاح ناري بسبب خلافات مالية مسجل بالمنيا يعتدي علي صديقه بسلاح ناري بسبب خلافات مالية

أرشيفية

قام مسجل خطر ، بالتعدى على صديقة بسلاح نارى ، و أطلق علية طلقة أدت إلى إصابته بجروح خطيرة بالجمجمة والفك ، وذلك فى مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات مالية .

وتلقى اللواء أسامة متولى ، مدير أمن المنيا ، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبو قرقاص ، يفيد بورود بلاغاً من مستشفى ابوقرقاص ، بوصول ” حماد كمال مسامح ” 30 سنة عامل ومقيم بقرية بنى عبيد بمركز ابوقرقاص ، مصاب بكسر فى الفك السفلى ، والجمجمة وحالته العامة سيئة، وذلك بعد أن أطلق النيران ، من بندقية خرطوش خاصة به، ولاذ بالفرار وذلك بسبب خلافات مالية بينهما .

و توصلت تحريات المباحث ، إلى نشوب مشاجرة بين المجنى عليه ، و صديقه ” رامى صلاح عبدالله ” 34 سنة مسجل خطر .يُذكر أن هذا المتهم سبق إتهامه فى قضايا مخدرات ،  و قد تمكن رجال الأمن من القبض على المتهم ، داخل عشه فى الزراعات بالقرية ، التى شهدت الحادث ، و بحوزته البندقية المستخدمة فى الجريمة، وتم التحفظ على المتهم والسلاح المستخدم ، وتحرر عن الواقعة المحضراللازم ، و أخطرت النيابة لتباشر التحقيقات .

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