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“تمرد المنيا”: الحملة جزء من الشارع المصري المؤيد لترشح المشير السيسي للرئاسة

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“تمرد المنيا”: الحملة جزء من الشارع المصري المؤيد لترشح المشير السيسي للرئاسة “تمرد المنيا”: الحملة جزء من الشارع المصري المؤيد لترشح المشير السيسي للرئاسة

حركة تمرد – ارشيفية

أكدت حركة تمرد المنيا دعمها الكامل لترشيح المشير عبد الفتاح السيسى لانتخابات رئاسة الجمهورية.

كما أصدرت الحملة بالمنيا بيان جاء به “ نؤكد التزامنا ببيان الحركة السابق والصادر فى 23 ديسمبر 2013 الداعم للمشير عبدالفتاح السيسى حال ترشحه للانتخابات الرئاسية ، ونحيط علم الجميع بأن قرار ترشيح السيسى جاء بناء على رغبة الشارع المصري وامتثالا لمطالب الملايين له بكافة ميادين بالترشح للانتخابات الرئاسية ونحن كحركة جزء لايتجزء من الشارع المصرى .

وتابع البيان” لذا فقد قررنا الاتى: أولا دعمنا الكامل لمطالب الشارع المصرى بدعم وتأييد المشير عبدالفتاح السيسى لرئاسة الجمهورية ، ثانيا تبرئنا من ممن لم يلتزموا ببيان الحركة وقرراتها الصادره فى 23 ديسمبر و7 فبراير 2014 بشبين القناطر وهم (محمد عبدالعزيز – حسن شاهين – خالد القاضى ) وان تصريحاتهم من الآن لاتمثل الا أنفسهم ولا تمثل الحركة ، ثالثا حركة تمرد ومؤسسها “محمود بدر” وجميع هيئات مكاتب صعيد مصر جزء لا يتجزء من الحملة الرئيسية للمشير عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية” .

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