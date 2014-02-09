“تمرد المنيا”: الحملة جزء من الشارع المصري المؤيد لترشح المشير السيسي للرئاسة

أكدت حركة تمرد المنيا دعمها الكامل لترشيح المشير عبد الفتاح السيسى لانتخابات رئاسة الجمهورية.

كما أصدرت الحملة بالمنيا بيان جاء به “ نؤكد التزامنا ببيان الحركة السابق والصادر فى 23 ديسمبر 2013 الداعم للمشير عبدالفتاح السيسى حال ترشحه للانتخابات الرئاسية ، ونحيط علم الجميع بأن قرار ترشيح السيسى جاء بناء على رغبة الشارع المصري وامتثالا لمطالب الملايين له بكافة ميادين مصر بالترشح للانتخابات الرئاسية ونحن كحركة جزء لايتجزء من الشارع المصرى .

وتابع البيان” لذا فقد قررنا الاتى: أولا دعمنا الكامل لمطالب الشارع المصرى بدعم وتأييد المشير عبدالفتاح السيسى لرئاسة الجمهورية ، ثانيا تبرئنا من ممن لم يلتزموا ببيان الحركة وقرراتها الصادره فى 23 ديسمبر و7 فبراير 2014 بشبين القناطر وهم (محمد عبدالعزيز – حسن شاهين – خالد القاضى ) وان تصريحاتهم من الآن لاتمثل الا أنفسهم ولا تمثل الحركة ، ثالثا حركة تمرد ومؤسسها “محمود بدر” وجميع هيئات مكاتب صعيد مصر جزء لا يتجزء من الحملة الرئيسية للمشير عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية” .