ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة قضبان السكة الحديد بديرمواس في المنيا

تمكنت وحدة مباحث مركز ديرمواس ؛ من ضبط تشكيل عصابى تخصص في سرقة قضبان السكك الحديدية يتزعمه مجند بالقوات المسلحة .

كان قد تلقي اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا إخطاراً من مأمور مركز ديرمواس يفيد بورود بلاغ إلي مركز شرطة ديرمواس من الأهالي يتضمن قيام ثلاثة أشخاص بمحاولة فك قفيز ربط القضبان بالفلنكات بشريط السكة الحديد بمحطة التل التابعة لدائرة مركز ديرمواس .

وعقب تشكيل فريق من البحث الجنائي برئاسة العميد هشام نصر مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية ؛ وبقيادة ضباط وحدة مباحث المركز تبين أن وراء إرتكاب الواقعة عاطف ر -44 سنه – فلاح ، اشرف أ -21 سنه- عامل ، نعيم ج -22 سنه- مجند بالقوات المسلحة ومقيمون بكفر خزام التابع لدائرة المركز .

تم ضبط المتهمين ؛ وبمواجهتهم إعترفوا برتكابهم الواقعة ؛ وتم إخطار الشرطة العسكرية تحرير المحضر اللازم برقم 1429 جنح مركز شرطة ديرمواس ؛ وتولت النيابة التحقيق مع المتهمين .