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أطباق مبتكرة من الفواكه لفطور طفلك

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أطباق مبتكرة من الفواكه لفطور طفلك أطباق مبتكرة من الفواكه لفطور طفلك

تهوى النرويجية «أولا سكيفينس» تحويل الطعام إلى أشكال فنية جميلة، وخصوصاً عند تحضيرها لوجبة الفطور كل صباح.

للأمهات اللاتي يعانين من إقبال أطفالهن على تناول الطعام، اخترنا بعضاً من التصميمات الجميلة والجذابة من ابتكار «أولا»، والتي قد تساعدهن، في حال تنفيذها، على تشجيع الصغار للإقبال على تناول الخبز المحمص والخضار والفواكه، كوجبة فطور دون مشاكل، حيث تعد هذه الوجبة من أهم الوجبات الرئيسية التي تساعد على بناء الصحة السليمة.

نتمنى أن تحوز هذه التصاميم المبتكرة، التي اخترناها لكِ، على إعجاب طفلكِ، وتجعل من فطوره تجربة أكثر متعة.

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سيدتي