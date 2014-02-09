مفاتيح الرشاقة على طريقة د. جيليان ماكيث

تقدّم إختصاصيّة التغذية الاسكتلندية الشهيرة د. جيليان ماكيث، حلولاً غذائية وصحيّة لأكثر مشكلات الوزن شيوعاً عند النساء، وأبرزها:الكفاح المستمر لخفض الوزن والإرهاق المستمرّ وإضطرابات الهضم وأعراض ما قبل الطمث...

"سيدتي نت" يكشف لك كيفية علاج أبرز هذه المشكلات، على طريقة د.ماكيث:

1- فشل محاولات إنقاص الوزن

وتعود الأسباب المسؤولة عن هذه الحال، الى:

_ القولون غير النظيف، أو وجود مشكلات في الأمعاء.

_ الإفراط في استهلاك الأطعمة غير الصحيّة.

_ عدم توازن "الانسولين"، نتيجة الإسراف في تناول "الكربوهيدرات".

_ النقص في "انزيمات" الهضم.

_ قلّة الحركة.

_ عدم توازن الفيتامينات والمعادن في الجسم.

_ الإصابة بالطفيليات أو الديدان، ما يؤدي إلى الرغبة في تناول الطعام.

_ ضعف وظائف الغدد جار الكلوية.

_ الإمتناع عن ممارسة العادات الصحيّة عند تناول الطعام، كمضغه جيّداً، أو الأكل في أوقات منتظمة.

_ ضعف في وظائف الكبد.

_ ضعف في الكليتين.

_ احتباس الماء والسوائل في الجسم.

2- الإرهاق الدائم

يعود السبب الى أن العديدين يسعون للحصول على المزيد من الطاقة لمقاومة شعورهم بالارهاق المستمر، كما ان انخفاض الطاقة في فترة ما بعد الظهر يشكّل علامةً على ضعف في وظائف الغدة الكظرية وفي أيض "الكربوهيدرات" والسكريات والمغذيات وخصوصاً الفيتامينات "بي" المركبة.

أطعمة الطاقة

* الحبوب: تمتاز الحبوب بإفراز السكر ببطء، ما يمنح تدفقاً متوازناً من الطاقة، كما تشكّل مصدراً جيّداً للفيتامين "بي"، ما يساعد "البنكرياس" على إنتاج الطاقة.

* الشوفان: يساعد الشوفان على الاحتفاظ بمستويات ثابتة من سكر الدم، بما يحافظ على التركيز وقوة الانتباه.

* العنب: يحتوي على نسبة مهمة من "الماغنسيوم"، والذي يدخل في المرحلة الأولى من عملية إنتاج الطاقة.

* الخضر الطازجة: تحتوي غالبيتها على المغذيات التي تزيد من الطاقة، مثل:"الماغنسيوم" والحديد، وخصوصاً البروكولي والهليون والسبانخ.

3- إضطرابات الهضم

يعدّ وجود غازات مستمرة أو حرقة في الفؤاد من العلامات الدالة إلى ضعف وظائف الهضم وعدم تناول ما يكفي من المغذيات ووجود بكتيريا معوية ضارة وكسل في الأمعاء، وكلّها تؤدي إلى مجموعة من المشكلات الصحية وزيادة الوزن.

5 نصائح لهضم سليم:

* التقليل من استهلاك منتجات الألبان واللحوم والدهون المشبعة والأطعمة الحارة والقهوة والشاي.

* الإمتناع عن تناول القمح ومنتجاته والجبن والبيض والذرة والأطعمة المعالجة والسكريات واللحوم الحمراء.

* تناول وجبات تحتوي على نسبة عالية من الألياف.

* تجنّب الأطعمة المتبلة والمقليات وتلك الغنيّة بالكريما والجبن كامل الدسم والمشروبات الغازية، للتغلّب على مشكلة عسر الهضم.

4- إضطرابات ما قبل الطمث

تعاني السيدات من آلام الطمث، والتي تشمل: الصداع النصفي والتقلّصات والانتفاخ وألم الثديين، بالإضافة إلى خلل الشهية الذي يدفع إلى الإفراط في تناول المواد الدهنية أو السكرية، والتي تؤدي الى زيادة الوزن.

حلول مشكلات الدورة الشهرية على طريقة د. ماكيث:

* ينصح بتناول الأطعمة التالية، وهي:التفاح والفاصولياء والشوفان والزيتون والبازيلاء.

* تؤثّر جرعة 1200 ملليغرام من "الماغنسيوم" و50 غراماً من الزنك يومياً.

* يفيد تناول مكمّل الفيتامين "إي" بحصّة تبلغ 400 وحدة يومياً، في التخفيف من الأعراض الجسمانية لمتلازمة ما قبل الطمث.

* تساعد التمرينات الرياضية المستمرة على تنظيم الهرمونات والتخلّص من السموم وتحسين امتصاص المغذيات وتقوية أعضاء الجسم، ما يقلّل من أعراض متلازمة ما قبل الطمث.

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