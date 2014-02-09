«الخطوط السعودية» ترفع التذاكر الداخلية بآلية تسعير جديدة

أكد مسؤول في قطاع السفر بالمملكة تعميم الخطوط السعودية على منسوبيها ووكالات السفر في المملكة باعتماد آلية جديدة لنظام اسعار التذاكر الداخلية، بحيث الغيت درجة الضيافة " الاقتصادية" واستحدثت مكانهما درجتي uوq، مما يتيح لها احقية رفع السعر على كل من ينفذ حجوزاته في الأيام العشرة الأخيرة التي تسبق السفر .

وأكد الدكتور ناصر بن عقيل الطيار نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة الطيار في تصريح " للرياض" أن الخطوط السعودية قامت بهذه الخطوة دون الرجوع للجهات الحكومية لعدة أسباب ، منها أن مرتبطة بتحالف عالمي يضم شركات طيران عالمية معروفة، وهو "سكاي تيم " ولهذا التحالف عدة شروط توحد على جميع الشركات، وأيضا طيران ناس العامل في السوق المحلي يرفع الأسعار في الأيام الأخيرة التي تسبق السفر، وفي أوقات الذروة الى ضعفين أو ثلاثة، والأهم من هذا وذاك أن هذه الخطوة، تعطي نوعا من العدالة لمن يحجز مبكراً ويرتب رحلاته بالحصول على السعر المعتاد، والذي لم يطرأ عليه التعديل، ومن يحجز متأخراً يطبق عليه نظام الأسعار الجديد، والذي سيتم العمل به من 20 فبراير الجاري.

وشدد على أن خطوة " الخطوط السعودية "ليست مستغربة أو جديدة، بل معمول بها عالمياً في الرحلات الداخلية، وهي قريبة لتنظيم اسعار السفر الدولي، الذي يعتمد على جوانب العرض والطلب، وطبيعة الموسم وفترات الإجازات ، وأيضا في تمييز من يحجز في وقت مبكر بأسعار منخفضة لمن يحجز في الأيام الأخيرة التي تسبق السفر، ولعل مثل هذه الخطوات تسهم في تنظيم الرحلات بشكل أفضل من المسافرين ، بحيث يهتمون بجوانب التحضير المبكر للسفر الذي يمنحهم ميزة عن المتأخرين في الإعداد للسفر .

وعلمت" الرياض "أن الخطوط السعودية قد عممت لمنسوبيها وعملائها مع نهاية الأسبوع الماضي توجهها الجديد لرفع أسعار التذاكر الداخلية وفق نظام الأسعار المتعددة، إلى جانب ضبط إجراءات جديدة للتذاكر المخفضة للطلبة والعسكريين، ستعلن تفاصليها قريباً .

وأكدت الخطوط السعودية إن هذه التغيرات جاءت في إطار توحيد الخدمة مع أعضاء تحالف سكاي تيم بهدف الارتقاء بالخدمات التي تقدمها على الرحلات الداخلية لعملائها وإتاحة سعة مقعدية أفضل من خلال انضباط الحجوزات وإصدار التذاكر في وقت مبكر .

وطبقاً للتعميم ، فإن الخطوط السعودية ألغت درجة الضيافة Y واستحداث درجتي U و Q ، و شملت U الحاجزين قبل عشرة أيام فأكثر من الرحلة بنفس السعر السابق أما Q فهي التي شملت التغير السعري وهي لمن يحجز بأقل من الأيام العشرة للرحلة ، ودرجة U لن تكون متاحة خلال 10 أيام قبل إقلاع الرحلة أو حال حجز 70% من السعة المقعدية لكل رحلة داخلية .