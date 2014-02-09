بدر :تمرد متفقة على دعم السيسى فى انتخابات الرئاسة وما فعله شاهين امر شخصى

قال محمود بدر مؤسس حركة تمرد : ” عشان الناس اللي بتقول ان ” تمرد ” خد قرارتها ضد الزملا عشان دعموا حمدين، الحققة مش كده واحنا في الاجتماع قلنا اللي عايز يدعم مرشح كشخص يدعمه “.

واضاف بدر على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى ” فيس بوك ” : ” لكن لما زميلنا حسن المتحدث الرسمي لتمرد يقول اننا قررنا دعم الاستاذ حمدين وتمرد متفقة قبلها بيوم علي السيسي يبقي لازم نفهم ايه اللي حصل وليه حتي مقلوش للناس في الاجتماع قبلها عشان كنا نوضح في البيان ان دعمهم الاستاذ حمدين في اليوم التاني”.

واكد بدر : ” ان ما حدث ما هو الا امر شخصى “.