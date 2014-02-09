رايو فايكانو يهين مالاجا برباعية

إفي - حقق رايو فايكانو اليوم فوزا كبيرا على ضيفه مالاجا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في إطار منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورغم الفوز الكبير، لم يتحرك فايكانو من مركزه قبل الأخير، حيث وصل للنقطة الـ20 ، أما مالاجا فيحتل المركز الـ13 برصيد 24 نقطة.

أحرز أهداف أصحاب الأرض كل من لاعب ياجو فالكوي في الدقيقتين 26 و63 والمدافع انايتز اربيلا في الدقيقة 28 والمهاجم الأرجنتيني خواكين لاريفي في الدقيقة 45.

كان هدف مالاجا الوحيد من نصيب اللاعب أولكسندر إياكوفينكو في الدقيقة 72 من عمر اللقاء.