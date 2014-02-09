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بالأرقام والخرائط الحرارية – أهم ' لعبة ' لميدو في الزمالك

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هجمة تكررت كثيرا، وباتت حلا خططيا يلجأ إليه أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك في مباريات فريقه الأبيض.

هذه اللعبة تظهر بشكل مميز منذ انتدب الزمالك المهاجم الموريتاني صاحب الجنسية السنغالية في صفقة انتقال حر.

لاعب سريع للغاية.. وبالتالي قدم للزمالك حلولا كبيرة من الجناحين. وهذه اللعبة هي:

الإحصائيات تقول إن الزمالك ارتفعت معدل تمريراته الطولية، وهو ما ظهر بشكل كبير أمام القناة.

longpass

تستهدف التمريرات الطولية منطقة معينة في الملعب، في الناحية اليسرى من منطقة جزاء الخصم، وهو ما يظهر في الخريطة الحرارية لتمريرات الزمالك الطولية خلال لقاء القناة:

لاحظ أن المنطقة ذات الكثافة الواضحة في اللون الأخضر يوضح المكان الأكثر تلقيا للتمريرات الطولية للزمالك:

longpass heatmap

أين يركض دومينيك ليتسلم الكرة؟ شاهد الخريطة الحرارية للمهاجم فائق السرعة:

domineque heatmaps

المكان نفسه.. وهذه هي اللعبة التي أجادها دومينيك:

domineque stats

لكن تلك الخطة استخدمها ميدو لضرب دفاع القناة الذي رأى هشام يكن المختص بقراءة منافسي الزمالك أنه الأضعف، فهل يستمر أحمد حسام في استخدام اللعبة نفسها؟

قد تظهر الإجابة في مباراة الزمالك وداون في دوري أبطال إفريقيا.

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فيديو اليوم السابع