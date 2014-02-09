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وزير سياحة مالديف: 1.2 مليون سائح زاروا الجزر وندرس التنسيق مع مصر

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وزير سياحة مالديف: 1.2 مليون سائح زاروا الجزر وندرس التنسيق مع مصر وزير سياحة مالديف: 1.2 مليون سائح زاروا الجزر وندرس التنسيق مع مصر

أكد وزير السياحة بجزر المالديف أحمد محمود، أن بلاده تتطلع للتعاون مع فى مجال السياحة وتوقيع برتوكول، لتنشيط السياحة البينية بين البلدين، وخاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات فى مجال السياحة الشاطئية والتنمية السياحية.

وقال خلال لقائه بالوفد الإعلامى المصرى على هامش بورصة السياحة الدولية بإسطنبول، أمس السبت، الذى اختتم أعماله مؤخرا، إن عدد السائحين الذين زاروا المالديف بلغ 1.2 مليون سائح عام 2013، متوقعا تحقيق زيادة قدرها 4% خلال العام الحالى، مشيرا إلى أن غالبية السائحين يأتون لقضاء شهر العسل فى بلاده، وتعتبر ألمانيا وإيطاليا وفرنسا أهم الأسواق وهناك أعداد بدأت فى الزيارة من الدول العربية ومن بينها مصر.

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