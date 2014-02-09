اتحاد العاملين بـ"عين شمس" يجتمع لبحث مطالبه بقصر الزعفران اليوم

يعقد اتحاد العاملين بجامعة عين شمس، اجتماعا بحضور أعضاء المكتب التنفيذى ورؤساء اللجان، وذلك صباح اليوم الأحد 9 من فبراير الجارى، بمبنى إدارة الجامعة بقصر الزعفران، لبحث مطالب العاملين ومشاكلهم فى الفترة الأخيرة.

وقال مصطفى رشدى، رئيس اتحاد العاملين بجامعة عين شمس، إن الاجتماع سيتناول بحث مطالب العاملين، والتى تتمثل فى الحد الأدنى والأقصى للأجور وآليات تطبيقهم، وصندوق دعم دخول العاملين بالجامعات، وأزمة العمالة المؤقتة، والمشاكل الإدارية والقانونية الخاصة باختيار القيادات الجامعية وتمكين القيادات الشابة.

وأضاف رئيس اتحاد العاملين بجامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لليوم السابع أمس السبت، أن الاجتماع سيبحث أيضا آليات التصعيد فى الفترة القادمة، فى ظل عدم اتخاذ الإجراءات الجادة فى سبيل تنفيذ مطالب العاملين.