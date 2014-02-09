ولي العهد أكد حرص المملكة على أمن واستقرار مصر ودعم العلاقات في المجالات كافة

أكد الأستاذ أحمد عبدالعزيز قطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية أن زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي للمملكة العربية السعودية التي استغرقت يومين قد جاءت استمراراً للتواصل والتشاور والبحث في كل ما يهم مصالح البلدين وسبل تطويرها في المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها.

وقال قطان في بيان وزعه المكتب الإعلامي بسفارة المملكة في القاهرة أمس السبت إن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، استمع باهتمام بالغ لكل ما شرحه رئيس الوزراء المصري من أمور تتعلق بكيفية التعاون البناء بين البلدين في كافة المجالات، كما استمع سمو ولي العهد إلى شرحٍ وافٍ من الدكتور الببلاوي عن خارطة الطريق التي بدأت مصر تنفيذها بإقرار الدستور الجديد والبدء بالانتخابات الرئاسية في شهر إبريل القادم ثم الانتخابات البرلمانية.

وأضاف قطان إن سمو ولي العهد أكد لرئيس الوزراء حرص خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله – على أمن واستقرار مصر ودعم العلاقات بين البلدين في شتى المجالات.

وأكد قطان أن المباحثات الجانبية التي عُقدت خلال زيارة رئيس الوزراء بين الجانبين السعودي والمصري كانت مباحثات بناءة للغاية.

وذكر قطان أنه قد تم مؤخراً توقيع مذكرة تفاهم بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة التعاون الدولي بشأن عملية فتح الحساب الدوار الخاص بالمنحة المخصصة للمشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمبلغ (200) مليون دولار بعد أن قام الجانب المصري بتسمية ممثليهم في اللجنة المشتركة المنوط بها مسؤولية الإشراف على الصرف من هذه المنحة، وجارٍ حالياً التباحث مع البنوك المرشحة لفتح حساب المنحة.

كما أوضح السفير قطان أنه قد تم مؤخراً توقيع ثلاث اتفاقيات لثلاثة مشاريع تنموية جديدة بمبلغ (230) مليون دولار تشمل الصوامع الأفقية لتخزين الحبوب بمبلغ 90 مليون دولار.. محطات طلمبات الري والصرف بمبلغ 80 مليون دولار وتزويد مدينة نصر بمياه الشرب بمبلغ 60 مليون دولار وهذه المشاريع جارٍ تنفيذها في الوقت الراهن.

كما أشار سفير خادم الحرمين إلى أنه قد تمت الموافقة مؤخراً على قروض ميسرة جديدة لجمهورية مصر العربية تشمل توسعة توليد كهرباء الشباب لتوليد 1500 ميجا وات بمبلغ (60) مليون دولار أمريكي.. توسعة محطة توليد كهرباء غرب دمياط لتوليد 759 ميجا وات بمبلغ (40) مليون دولار أمريكي وتم إشعار معالي وزير المالية المصري بذلك.

وأشار قطان إلى أن وفداً من الصندوق السعودي للتنمية برئاسة، المهندس حسن بن محمد العطاس، قد قام بزيارة لجمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 22-25 نوفمبر 2013م، لاستكمال تنفيذ الجزء الخاص بالصندوق السعودي للتنمية ضمن برنامج المساعدات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين لجمهورية مصر العربية عام 2011م.

كما قام الجانب المصري خلال زيارة وفد الصندوق السعودي للتنمية مؤخراً بعرض مشروعين في قطاع الصحة، هما مشروع مستشفى 15 مايو، ومشروع مستشفى أسوان، بواقع (30) مليون دولار لكل واحد منهما، ومشروع تحويل عدد من المدارس الصناعية إلى مراكز تدريب بواقع (50) مليون دولار، والصندوق في انتظار تزويده بالدراسات الخاصة بهذه المشاريع لاستكمال الإجراءات اللازمة حيالها. كما تم الموافقة على طلب وزارة الصحة المصرية بتمويل توريد اللقاح الخماسي للأطفال بمبلغ (15) مليون دولار، من منحة سابقة، لها عدة سنوات.

ونوه قطان بالموقف التاريخي الذي قام به خادم الحرمين الشريفين تجاه جمهورية مصر العربية بعد ثورة 30 يونيو 2013م، موضحاً أن هذه المواقف ليست بغريبة عنه حيث إن مواقفه تجاه الأمتين العربية والإسلامية وتجاه مصر بشكل خاص، معروفة للجميع ويشهد عليها التاريخ وتجسد اهتمامه بالأمتين العربية والإسلامية، وقد عبر الشعب المصري، بالوفاء المعروف عنه، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مواقفه التاريخية التي حمت مصر ممن كانوا يتربصون بها.

وأكد السفير قطان أن المملكة قيادةً وشعباً وقفت وستقف دائماً مع مصر وسوف تعود مصر - بإذن الله - إلى مكانها الطبيعي لتواصل مع المملكة العربية السعودية دورهما الريادي في المنطقة.