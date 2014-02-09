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“عرب” يصل نواكشوط للمشاركة فى الاحتفال بمرور 50 عاما على افتتاح المركز الثقافى المصري فى موريتانيا

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“عرب” يصل نواكشوط للمشاركة فى الاحتفال بمرور 50 عاما على افتتاح المركز الثقافى المصري فى موريتانيا “عرب” يصل نواكشوط للمشاركة فى الاحتفال بمرور 50 عاما على افتتاح المركز الثقافى المصري فى موريتانيا

وصل وزير الثقافة الدكتور محمد صابر عرب على رأس وفد رفيع المستوى إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط مساء السبت، وذلك لحضور الاحتفال بمرور 50 عاما على افتتاح المركز الثقافى المصري في نواكشوط.

ونظم الموريتانيون في مطار نواكشوط الدولي استقبالا رسميا يليق بمكانة الدولة المصرية، حيث كان في استقبال عرب والوفد المرافق له، وزيرة الثقافة الموريتانية “لاله بن أشريف هاشم” والسفير المصري في نواكشوط أحمد فاضل يعقوب ومدير المركز الثقافي المصري الدكتور خالد غريب، بالإضافة إلى وفد موريتاني رفيع المستوى من كبار الفنانين يتقدمه مدير دار السينمائيين عبد الرحمن أحمد سالم.

ومن المقرر أن يقام الاحتفال اليوم الأحد في قصر “المؤتمرات” تحت رعاية الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز .

أ ش أ

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