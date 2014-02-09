غالي يصنع هدفا في فوز خماسي لليرس بالدوري البلجيكي

صنع حسام غالي لاعب وسط ليرس هدفا في فوز فريقه بخماسية مقابل هدف أمام مضيفه مونس بالجولة 25 للدوري البلجيكي يوم السبت.

وشارك غالي أساسيا ونال بطاقة صفراء في الدقيقة 18، بينما صنع الهدف الثالث لليرس في الدقيقة 72.

الفوز يرفع رصيد ليرس للنقطة 30 بالمركز التاسع، بينما مازال مونس يعاني بقاع جدول الترتيب برصيد 13 نقطة.

افتتح تيم ماتيجيس لأصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة 37.

ورد عليه رفاق غالي بخماسية متتالية خلال نصف ساعة فقط في الدقائق 59، 61، 72، 87 و90.

وسجل الأهداف "هاتريك" مبايي دياني، وأنطوني وات هدفين والذي صنع له غالي الهدف الثالث.

ويعد فوز ليرس بنتيجة 5-1 بالدوري البلجيكي هو أكبر فوز له منذ 2005، إذ سبق له الفوز 7-0 في موسم 2005.