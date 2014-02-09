أخبار عاجلة

بالصور.. شاهد كيف ظهرت المصرية التي تزن نصف طن بعد عملياتها في الهند -
بالصور || نشطاء يعقدون مقارنة بين صورة نادرة للملك «فاروق» جالساً على كرسيه وملوك العالم يقفون من حوله..وصورة «ترامب» و«السيسي»..ويكشفون السبب الحقيقي لقيام ترامب بذلك -
السفيرة عزيزة - لو كنت في " interview " و اتسألت السؤال ده هتجاوب عليه إزاي ؟ -
صدمة.. مريم سعيد تنفصل عن خطيبها قبل أيام من زفافهما -
«مالي مركزه» و«بينهم كيميا».. هكذا علق نجوم المجتمع على لقاء السيسي وترامب -
مرتضى منصور يجتمع بلاعبي الزمالك -
مرتضى يصطحب إيناسيو في جولة داخل الزمالك -
الأخبار - أبو الغيط : توصلنا لإتفاق مع الإتحاد الأوروبي لعقد قمة عربية أوروبية في القاهرة -
الأخبار - مقتل نحو 100 شخص وإصابة العشرات في هجوم جوي بغازات سامة على إدلب السورية -
انفراد || أحد سكان شقة الجن بطنطا يروى تفاصيل مثيرة حول ما حدث معه وما تعرض له أحد الشيوخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

غالي يصنع هدفا في فوز خماسي لليرس بالدوري البلجيكي

Google+ Print
غالي يصنع هدفا في فوز خماسي لليرس بالدوري البلجيكي غالي يصنع هدفا في فوز خماسي لليرس بالدوري البلجيكي

صنع حسام غالي لاعب وسط ليرس هدفا في فوز فريقه بخماسية مقابل هدف أمام مضيفه مونس بالجولة 25 للدوري البلجيكي يوم السبت.

وشارك غالي أساسيا ونال بطاقة صفراء في الدقيقة 18، بينما صنع الهدف الثالث لليرس في الدقيقة 72.

الفوز يرفع رصيد ليرس للنقطة 30 بالمركز التاسع، بينما مازال مونس يعاني بقاع جدول الترتيب برصيد 13 نقطة.

افتتح تيم ماتيجيس لأصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة 37.

ورد عليه رفاق غالي بخماسية متتالية خلال نصف ساعة فقط في الدقائق 59، 61، 72، 87 و90.

وسجل الأهداف "هاتريك" مبايي دياني، وأنطوني وات هدفين والذي صنع له غالي الهدف الثالث.

ويعد فوز ليرس بنتيجة 5-1 بالدوري البلجيكي هو أكبر فوز له منذ 2005، إذ سبق له الفوز 7-0 في موسم 2005.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع