جامعة الطائف تطلق مسابقة للورد

تقيم جامعة الطائف مسابقة عامة للورد الطائفي بعنوان (اربح مع الورد الطائفي) ضمن جهود كرسي أبحاث الورد بالجامعة. وتتضمن المسابقة التعريف بثلاثة أنواع من الورد الطائفي الذي تمتاز مرتفعات واودية المحافظة بزراعته وانتاجه خاصة وانه مختلف عن اصناف الورد المزروع في انحاء العالم برائحته الفواحة ولونه الوردي وبتلاته الناعمة.

وأوضح وكيل الجامعة للابداع والتنمية الدكتور جريدي بن سليم المنصوري ان المسابقة تعزز مهام الكرسي، مشيرا الى ان للكرسي نشاطين؛ احدهما بحثي يقوم فيه باحثون مختصون لتطوير منتجه وتحسين اساليب استخلاص العطر منه، وكذلك تطوير اساليب تسويقه كمنتج نوعي منافس، والجانب الآخر تثقيفي توعوي يستهدف توصيل رسالة مهمة الى المجتمع تعرفهم بخصائص الورد الطائفي من حيث شكله ولونه ورائحته ومقارنته بالانواع الاخرى التي تنتج داخل المملكة وخارجها وبخاصة اهل الطائف فمن المهم معرفتهم بنوع الورد الذي تنتجه المحافظة، ويشمل الجانب التوعوي التواصل مع المزارعين وعمل ورش عمل ولقاءات توعوية للوصول الى افضل الطرق للزراعة ومكافحة الآفات وجني الورد وتقطيره.

وأضاف أن قيمة الجوائز للفائز الاول تبلغ 5000 ريال، والثاني 3000 ريال، والثالث 2000 ريال، وكذلك توزع ثلاثون جائزة عينية ومالية بقيمة عشرة آلاف ريال على الفائزين بالمسابقة.