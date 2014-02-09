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مدينة سلطان الإنسانية تستضيف المؤتمر الدولي لإصابات الحبل الشوكي

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مدينة سلطان الإنسانية تستضيف المؤتمر الدولي لإصابات الحبل الشوكي مدينة سلطان الإنسانية تستضيف المؤتمر الدولي لإصابات الحبل الشوكي

    اعتمدت الهيئة للتخصصات الصحية حضور فعاليات المؤتمر الدولي لإصابات الحبل الشوكي والذي تستضيفه مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية بالرياض خلال الفترة من 4 الى 5 مارس المقبل بنحو 30 ساعة تعليم طبي مستمر.

ويستهدف المؤتمر والذي سيقام تحت شعار «من أجل حياة أفضل» جميع الممارسين الصحيين المتخصصين في خدمات الرعاية التأهيليه والعلاج الطبيعي وخاصة من لهم علاقة بعلاج وتأهيل مصابي الحوادث والحبل الشوكي.

ويدعم المؤتمر خمسة خبراء من امريكا حيث سيطرحون تجاربهم الثرية وأبحاثهم العميقة عبر تعاون مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية مع مشروع ميامي لعلاج الشلل التابع لجامعة ميامي الأمريكية اضافة الى متحدثين محليين من داخل المملكة.

وحرصت اللجنة العلمية على اختيار وتحديد محاور ذات اهمية خاصة في السعي لتطوير الخدمات المقدمة لمرضى الحبل الشوكي ومن اهمها بحث الفيزيولوجية المرضية لإصابات الحبل الشوكي وتطور الجراحات بها والعناية المشددة عبر العناية بسلامة الجروح والتحكم بالألم والتغذية والصحة الجنسية والخصوبة والمضاعفات الثانوية، كما خصص القائمون على المؤتمر حلقة حول تقييم الأبحاث المتعلقة بإصابات الحبل الشوكي. وفي تصريح صحفي شدد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز، أمين عام مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية على أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي امتداداً للدور الريادي الذي تقوم به المؤسسة ممثلة في مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية في تطوير مستوى الرعاية الصحية، وبرامج العلاج المقدمة للمعوقين في المملكة، عبر محاور عدة منها توثيق التعاون مع الأكاديميات المتخصصة على مستوى العالم، واستقطاب العلماء والخبراء العالميين من ذوي المهارات المتقدمة والخبرات الطويلة، بما يسهم في تعزيز الخبرات الوطنية، وتأهيل الكوادر المتخصصة في بلادنا.

وأكد سموه أن مثل هذه المؤتمرات تتيح الفرصة للعاملين في مجال الرعاية للاستفادة من الخبرات الدولية والتعرف على أفضل الممارسات في هذا المجال، مما يسهم في تطوير برامج التأهيل التي تطبقها المدينة مما ينعكس إيجاباً على المستفيدين من خدماتها.

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