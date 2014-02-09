حسام مؤنس لـ”بدر” : عبر عن رأيك بإحترام .. واتهامنا بسرقة صفحة تمرد غير أخلاقي

رفض حسام مؤنس المتحدث الرسمى للتيار الشعبى اتهاك محمود بدر للتيار الشعبى بسرقة الصفحة الرسمية لحركة تمرد .

وقال مؤنس : ”عيب اوى يا محمود اتهام شباب من التيار الشعبى بسرقة صفحة تمرد”، مضيفا : ”ان هذا لم ولن يكون اسلوبنا ، فمن فضلك لا تقحمنا فى شأن داخلى خاص بحركة تمرد تمامًا كما ليس مقبولا منك او من غيرك اى محاولات – جرت او ستجرى – للتدخل فى الشأن الداخلى للتيار “.

واضاف مؤنس على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتاماعى ” فيس بوك ” : “ نعلم وتعلم ان تمرد كانت وبدأت بفضل الشعب المصرى وبفضل الاف من شباب الثورة والقوى السياسية بما فيها وفى قلبها التيار الشعبى، ونعلم وتعلم ان هناك تنوع واختلاف فى وجهات النظر داخل تمرد، كما داخل اغلب القوى السياسية بخصوص الموقف من الرئاسة “.

ووجه مؤنس رسالة لبدر قائلًا : ” عبر عن رايك وعن انحيازاتك كما تشاء ، لكن باحترام ، ولا تواصل اتهاماتك الكاذبة للتيار الشعبى ولقياداته وشبابه الشرفاء، اما نحن فسنبقى على مبادئنا واحترامنا ومواقفنا مهما بلغت حدة الخلاف ودرجة التشويه التى بادرت مع غيرك لها ، ليس خوفا او قلقا من شئ ، وانما لاننا كنا وسنبقى اكبر من ذلك ” .