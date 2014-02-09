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بالفيديو .. بيل وخيسي ملكا ريال مدريد بدون رونالدو أمام فياريال

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بالفيديو .. بيل وخيسي ملكا ريال مدريد بدون رونالدو أمام فياريال بالفيديو .. بيل وخيسي ملكا ريال مدريد بدون رونالدو أمام فياريال

تألق جاريث بيل وخيسي رودريجيز جناحي ريال مدريد في غيال كريستيانو رونالدو نجم الفريق أمام فياريال وقادا الملكي لفوز كبير بنتيجة 4-2.

فقد سجل بيل هدفا وصنع مثله، وهو ما قدمه خيسي أيضا ضمن رباعية فريقه.

ويغيب رونالدو للإيقاف ثلاثة مباريات بعد طرده أمام أتليتك بلباو في الجولة الماضية.

افتتح جاريث بيل العائد من الإصابة التسجيل في الدقيقة السابعة، وصنع الثاني لكريم بنزيمة في الدقيقة 25.

 

ثم سجل ماريو جاسبر هدف تقليص الفارق لفياريال في الدقيقة 43.

ورد عليه خيسي بهدف رائع في الدقيقة 64، ثم أحرز جيوفاني دوس سانتوس الثاني لفياريال في الدقيقة 69.

واختتم بنزيمة الرباعية قاتلا المباراة في الدقيقة 76، ومنح ريال مدريد ثلاثة نقاط هامة.

بهذه النتيجة يرفع ريال رصيده للنقطة 57 في الوصافة خلف أتليتكو مدريد بفارق الأهداف لصالح المتصدر.

 

شاهد الأهداف بالضغط هنا

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فيديو اليوم السابع

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