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ملف بالفيديو – قصة ربع ساعة لصلاح مع تشيلسي

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ملف بالفيديو – قصة ربع ساعة لصلاح مع تشيلسي ملف بالفيديو – قصة ربع ساعة لصلاح مع تشيلسي

شارك أخيرا الدولي المصري محمد صلاح جناح تشيلسي مع فريقه الجديد لأول مرة في الدوري الإنجليزي، وذلك أمام نيوكاسل .. ماذا حدث خلال اليوم؟

في البداية، جلس صلاح على مقاعد البدلاء في الوقت الذي تألق فيه المثلث الهجومي بقيادة إدين أزار، ويليان وصامويل إيتو، ونتج عن الثلاثي هدفا رائعا. (شاهده من هنا)

ثم حل صلاح في الدقيقة 78 مسجلا أول مشاركاته في الدوري الإنجليزي بدلا من البرازيلي ويليان وسط عاصفة من التصفيق. (شاهد دخول اللاعب)

قدم صلاح خطورة مرتين على مرمى نيوكاسل، كاد أحدها انفرادا تاما. (شاهد من هنا)

أما عن ملخص أداءه وتحركاته، يمكنك مشاهدتها من هنا

 

ولكن بهذا انتهت المباراة بفوز تشيلسي بثلاثية نظيفة، كانت بتوقيع النجم البلجيكي إدين أزار، وتصدر الزرق المسابقة (تقرير المباراة من هنا)

تصدر تشيلسي للمسابقة جاء بعد هزيمة ساحقة من ليفربول لأرسنال بنتيجة 5-1 (تقرير المباراة)، وأيضا تعادل مانشستر سيتي مع نورويتش. 1 (تقرير المباراة)

لم يكن صلاح أول لاعب مصري يشارك في الدوري الإنجليزي فهناك قائمة عريضة بصمت في البطولة الأمتع في العالم. تعرف عليها من هنا

ولكن ماذا قال مورينيو لصلاح قبل دخوله ملعب المباراة، وهل نفذه؟ انظر للخريطة الحرارية لتحركات اللاعب. (شاهد من هنا)

رهبة المشاركة الأولى، لم تؤثر على تمريرات صلاح إذ أنها خرجت بنسبة 100% صحيحة. تعرف على أرقام اللاعب في اللقاء. (شاهد من هنا)

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فيديو اليوم السابع

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