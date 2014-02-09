وزير الاوقاف :الدولة والحكومة تتجه الي مشروعات تحقق العدالة الاجتماعية

أكد وزير الاوقاف الدكتور ” محمد مختار جمعة ” ان الحكومة والدولة المصرية كلها تتوجه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية و توفير فرص عمل للشباب واقامة عدد من المولات التجارية لايجاد فرص عمل .

واكد “جمعة ” – خلال لقائه مساء اليوم ” السبت ” مع قيادات الاوقاف والازهر بالاسكندرية – ان الدولة المصرية تتعرض حاليا لمؤامرة ينظمها العدو الصهيوني تهدف الي الايقاع بها.

وعزا الوزير – خلال اللقاء الذي حضره محافظ الاسكندرية اللواء ” طارق المهدي ” ووكيل الازهر الشريف الشيخ ” محمد شومان ” – السبب في هذه المؤامرة الي ان الجيش المصري هو الجيش الصلب والقوي الوحيد بالمنطقة العربية وهناك مؤامرة لانهاكه ولكن فشلت فيها تلك القوي المعادية للدولة ، مؤكدا ان هذه القوي التي وصفها بالارهابية الغاشمة فشلت في اضعاف الدولة .

وتطرق وزير الاوقاف الي منهج وقضية التكفير التي يتبعها بعض افراد الاحزاب التي فقدت السلطة بهدف تصفية اشخاص بعينهم تبعد كل البعد عن الدين الاسلامي ..ودعا رجال الاوقاف والازهر الي الوقوف في مواجهة تلك الافكار المغلوطة ومحاولات تصفية بعض الافراد.

واعلن انه خلال الاسبوعين المقبلين سيعقد100 ندوة و50 الف درس من اجل نشر الوعي بتلك القضايا والتاكيد علي سماحة الدين الاسلامي ، مشيرا الي ان درس الثلاثاء الذي سيقام في منتصف شهر فبراير الجاري سيكون موضوعه حول خطورة الفكر التكفيري.

وشدد الوزيرعلي ان مواقف الازهر والاوقاف تتميز بالوقوف بقوة ووضوح الي جانب الدولة في مواجهة الطامعين وقوي التخريب والظلام والتطرف والافساد التي اتجهت الي تكفير المجتمع .

واكد الدكتور محمد مختار جمعة ان الازهر يقف علي قلب رجل واحد تحت قيادة فضيلة الشيخ الدكتور احمد الطيب و ان التاريخ كما حكي في الماضي سيشهد ان الازهر وقف حائطا صلبا قويا في مواجهة الطغاة وكان لمن ظلموا حصون عدالة وما قامررجاله بالدين وعاشوا ائمة له وحماته لايسمحون بان يباع ولا يشتري .

. وفي سياق متصل اعلن محافظ الاسكندرية اللواء ” طارق المهدي ” انه سيتم في منتصف شهر فبراير الجاري توقيع بروتوكول للتعاون مع المحافظة ووزارة الاوقاف ، مؤكدا ان هيئة الاوقاف تقيم مشروعات من شانها تحقيق العدالة الاجتماعية .

واكد المحافظ ان الاسكندرية في احتياج الي الخطاب الديني المعتدل باعتبارها مدينة للثقافة والعلوم وتلاقي الحضارات المختلفة علي مر العصور .

ورحب ” المهدي ” بزيارة وزير الاوقاف ومشيخة الازهر ، مشيدا بقدرته علي تحقيق اهدافه علي ارض الواقع .

و من جانبه قال وكيل مشيخة الازهر الشريف الشيخ ” محمد شومان ” ان كافة مؤسسات الدولة تعمل مجتمعة لمصلحة الوطن وتدرك الخطورة التي تتعرض لها بلدنا الحبيب .

واشار الي ان الازهر الشريف دائما ما يقف من اجل تحقيق مصلحة البلد ويقف ويدافع جنبا الي جنب مع القوات المسلحة الباسلة في الحفاظ علي البلد .

وحول الجانب العلمي والدعوي لرجال الازهر الشريف وائمته قال ” شومان” ان الازهر الشريف ينظم دورة تدريبية للعاملين به والائمة بالتعاون مع شركة ميكروسوفت ورجال الازهر يعملون في كافة المجالات.

واكد شومان ان شيخ الازهر استطاع ان يجمع المؤسسات الدينية ويلبسها ثوبا واحدا من اجل الاهتمام بقضايا واشكاليات الوطن . واكد ان راية الاسلام والازهر والوحدة الوطنية سترفع وتنتصر الاسرة المصرية بداخل بيت العائلة .

أ.ش.أ