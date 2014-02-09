The voice: بسبب أميرة حرب على شيرين وصابر يتدخل في اللحظات الأخيرة

أصوات جميلة هزّت الحلقة الثانية من مرحلة المواجهة في the voice، بعضها استحقّ البقاء بفعل أدائه الجيد والسليم على المسرح، والبعض الآخر ظلم من مدربه لتفضيله زميله عليه.

شيرين تتغزل بكاظم وشعره لأول مرة وبالـ"نعم" التي قالها، فبدت قريبة من قلوب الجمهور الذي يكون راضياً عنها، وفجأة ينقلب عليها بفعل خياراتها، إلا أنه مما لاشك فيه أن شيرين تتمتع بأنوثة جميلة وعفوية تجعلها خفيفة الظلّ على الشاشة، مع استمرار عاصي بالتباهي بفريقه بأنه أقوى فريق بين المدربين الأربعة، ويبقى خجل وتواضع الساهر هو الذي يشغل بال المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي بفعل عشقهم له ونشر كل مديح يتعلق به.

هل جنت شيرين؟

اشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي بالهجوم على شيرين عبد الوهاب لاختيارها محمد دحلان من تونس واستبعادها لابنة بلدها أميرة سعيد، التي وصفها البعض بأن أدائها كان أفضل من دحلان ما أدى إلى استغراب شريحة كبيرة من الجمهور التي توقعت لفريق شيرين أن يكون من بين أول الخاسرين في البرنامج بفعل اختياراتها السيئة ببقاء المشتركين.

كذلك فإن استبعاد شيرين لأميرة تحوّل إلى حرب ضدها على "فيس بوك" و"تويتر" وتساءل البعض: "هل جنت شيرين واختارت محمد أم أنها لم تكن تسمع جيداً؟"

صابر في موقف صعب

ما فعلته شيرين أنقذه صابر بخطف المصري حسام من فريق عاصي حيث أراح الجمهور المصري المتابع على مواقع التواصل الإجتماعي الذي وصفه بأنه فيه خير لمصر أكثر من شيرين. كذلك صابر كان في موقف صعب بفعل المواجهة الثلاثية التي كانت موجودة لديه، حيث اختار نانسي نصرالله من لبنان واستبعد شيري وربيع الذي خطفه عاصي منه وضمه إلى فريقه وهكذا استبعدت شيري.

كاظم المتزن

لا يزال كاظم الساهر هو الذي يحظى برضا المتابعين على "فيس بوك" و "تويتر" وبأنه الفنان الذي يعشقه الجمهور ويسير معه إلى النهاية ويقتنع باختياراته وبكل كلمة يقولها، فكاظم لا يخذل أي موهبة ويختار بقناعة من يستحق البقاء.

عاصي ينصف عامر

بعد أن اتهمه كاظم بأنه ارتكب خطأ كبيراً في وضع صوتين قويين ليتواجها من فريقه هما عامر توفيق وغازي خطاب اللذين أديا أغنية "يا صلاة الزين" وأبدعا فيها، ورغم أن عمر عامر 65 عاماً، استطاع غازي أن يواجهه بكل قوة وبأداء جيد، إلا أن عاصي وحسبما قال فإن تاريخه لا يسمح له إلا باختيار عامر الذي وصفه بالمعلم في الموسيقى.

إلا أن كاظم ضغط على الزر، وأنقذ غازي وضمّه إلى فريقه في اللحظة الأخيرة لينتقل إلى مرحلة العروض المباشرة.

ربما عامر شكّل حديث الناس على مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن أبدى الجميع إعجابهم به وبموهبته وإصراره على النجاح وبعد أن قالت له شيرين "آه آه بابا عامر". حصد عامر إعجاب الآلاف على "تويتر" و"فيس بوك" والذين توقعوا له المزيد من الإستمرار والنجاح في البرنامج وهو توعد بدوره بأن هناك مفاجآت كثيرة.

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