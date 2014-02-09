«الداخلية» تناقش توحيد إجراءات «الجنسية والإقامة»

ناقشت اللجنـــة العليـــا للجنسية والإقامة والمنافذ بوزارة الداخليـــة، توحيد الإجراءات ومعالجة المعوقات التي تعترض سير العمل وتطوير النظم والآليات في قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ.

جاء ذلك في الاجتماع الأول للجنة لعام 2014، والذي عقد أخيراً، برئاسة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي؛ وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة، وذلك في مكتبــــه، بحضور المديرين العامين للإقامة وشؤون الأجانب بالدولة، وعدد من الضباط بقطاع الجنسية والإقامة والمنافذ.

وشاهد المجتمعون عرضـــاً تقديمياً عن المشاريع المستقبلية لقطاع الجنسية والإقامة والمنافذ، وتم الاطلاع على توصيات اجتماع اللجنة التنسيقية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

من جهة أخرى وقعت وزارة الداخلية اتفاقية مع شركة (911)، للتدريب على مكافحة الحريق والسلامة المهنية، لتنظيم وتسويق وترويج بطولة الإمارات العالمية لتحدي رجال الإطفاء، التي ستقام على هامش المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر (آيسنار2014 ) في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، خلال الفترة من 1 إلى 3 أبريل المقبل.

وقع اتفاقية الشراكة من جانب الوزارة، الفريق سيف عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، وعن جانب الشركة محمد حسن الأحمدي، المدير التنفيذي لشركة 911 للتدريب على مكافحة الحريق والسلامة المهنية، وذلك في مقر كلية الشرطة بأبوظبي.

وتهدف الاتفاقية إلى مواكبة التطورات والتحديات العالمية في مجال الأمن والسلامة والاطلاع على أفضل الممارسات والتطبيقات والابتكارات، والتنسيق مع الشركاء محلياً وإقليمياً ودولياً لوضع "المعرض والمؤتمر" في مقدمة المعارض.

وتنص الاتفاقية على القيام بمخاطبة المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة والهيئات الأهلية داخل الدولة للمساهمة في إنجاح فعاليات البطولة، وتوجيه الدعوات لقيادات الدفاع المدني وخدمات الإطفاء بالدول الشقيقة والصديقة للمشاركة في فعاليات البطولة، والإشراف على إعداد وتنفيذ الخطة الإعلامية للبطولة في الداخل والخارج، وعلى إعداد منتخب رجال الإطفاء والإنقاذ الممثل للدولة في البطولة، وتقديم الدعم اللازم لإنجاح مشاركته بالشكل الذي يليق بمكانة الدولة.

كما تنص على تسويق وترويج وتنظيم البطولة داخلياً وخارجياً؛ لتلبية متطلبات واحتياجات اللجان الفرعية من المستلزمات الإدارية لأغراض إقامة وتنظيم البطولة، وإعداد وتجهيز منتخب رجال الإطفاء والإنقاذ الممثل للدولة في البطولة، وتقديم تقرير شامل عن البطولة لتقييم الحدث واقتراح سبل تطويره في الدورات المقبلة، وتشكيل فريق مشترك لمتابعة وتقييم هذه الشراكة.

وتسري هذه الاتفاقية لدورتين متتاليتين للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر (آيسنار 2014 ) اعتباراً من تاريخ التوقيع عليها.

حضر مراسم التوقيع العميد سعيد سالم الحنكي، مدير عام المالية والخدمات بوزارة الداخلية رئيس لجنة أمانة سر اللجنة العليا المنظمة للمعرض، والعقيد حسين محمود العوضي مدير إدارة العلاقات العامة بالإنابة، وعدد من الضباط بوزارة الداخلية.

... وتطلق الملكية الإلكترونية للمركبات

أطلقت وزارة الداخلية الملكية الإلكترونية للمركبات على تطبيقات الهواتف الذكية، والتي سيتم اعتماد استخدامها في الطرقات على مستوى الدولة خلال العام الجاري، بحسب اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي؛ رئيس اللجنة العليا للتحول بخدمات وزارة الداخلية إلى النمط الإلكتروني، مؤكداً أن الوزارة مقبلة على نقلة نوعية في تقديم خدماتها الذكية للجمهور خلال العام الجاري، مشيراً إلى أنها تعمل على تسهيل الإجراءات وتوفير الخدمات بشكل إلكتروني ذكي عبر منصات الهاتف النقال للجمهور.

وشرح طريقة الانتفاع من الخدمة باستخدام التطبيقات الذكية بالدخول إلى قطاع المرور، ومن ثم الدخول إلى أي من معاملات المركبات والضغط على زر يوضح رقم اللوحة، حيث تظهر الملكية بشكل تلقائي، ويستطيع المستخدم الاطلاع على كلتا الصفحتين من الملكية، وعرضهما عند الحاجة، فيما يستطيع المستخدم في الوقت الحالي طلب بطاقة الملكية إن رغب بذلك. وكشف عن مشاريع إلكترونية تعمل عليها الوزارة تدعم ذلك؛ مثل الدوريات الذكية التي تستطيع معرفة مالك المركبة وسائق المركبة دون الحاجة لإبراز ما يثبت ملكية المركبة؛ ويتم ذلك بواسطة قراءة لوحات الأرقام والتدقيق آلياً.

وأكد أن التقنيات الحديثة والمتاحة حالياً لا حدود لها من الإبداع والابتكار، وسنستمر وبدعم القيادة الشرطية في العمل على إصدار رخصة القيادة الإلكترونية خلال المراحل المقبلة من التطوير في المشروع، وتحويل العديد من مخرجات المعاملات من وثائق إلى النمط الإلكتروني مثل التأشيرات ورخص القيادة وبطاقات ذوي الاحتياجات وغيرها. وتابع: إن دعم القيادة الشرطية في التحول الذكي لا حدود له، وإن وزارة الداخلية تعمل حالياً وبكوادر وطنية على إعادة هندسة الإجراءات التي يتم العمل بها في إنجاز المعاملات؛ بحيث تتواكب ومتطلبات التحول الذكي، والذي من شأنه تحقيق الرؤية الاستراتيجية للحكومة الاتحادية.

وأوضح الملازم أول محمد درويش البلوكي، رئيس فريق تطبيقات الهواتف الذكية، أن ما تم توفيره من البنى التحتية وبرمجيات متقدمة تتيح لوزارة الداخلية العمل على تحويل العديد من الخدمات ذات الأولوية إلى النمط الإلكتروني والنمط الذكي؛ خلال الفترة المقبلة والعمل قائم على ذلك من قبل الفريق علماً بأن التطبيقات تعمل وبشكل مباشر بالتواصل مع قواعد البيانات وبشكل فوري وتوفر العديد من الخدمات في الوقت الحالي، منها الإجرائية والمعلوماتية التي يستطيع الاستفادة منها من قبل الجمهور بعد التسجيل بواسطة بطاقة الهوية على جميع منصات الهواتف واللوائح الذكية المعتمدة من قبل الوزارة، وللمزيد من الاستفسارات يتم الاتصال بالرقم 8005000 أو زيارة موقع وزارة الداخلية www.moi.gov.ae.