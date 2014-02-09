خليفة بن ديماس: أعمال كثيرة لتطوير العمل القضائي في المرحلة المقبلة

أعرب خليفة راشد بن ديماس السويدي المحامي العام الأول في النيابة العامة في دبي، عن فخره بالثقة الغالية التي حازها من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بترقيته وتعيينه بمنصب "المحامي العام الأول في النيابة".

كما توجه بالشكر إلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي، وعبر عن اعتزازه باختياره لتولي منصب الأمين العام للمجلس القضائي، بجانب مهام عمله في النيابة العامة.

وقال: " هذه ثقة غالية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ونحن نعتز بها، ونثمنها عاليا، سائلين المولى عز وجل ان يوفقنا من اجل بذل مزيد من العمل والعطاء لدعم منظومة القضاء في الإمارة، بجهود متكاملة بين جهاتها، لا سيما العلاقة التكاملية بين النيابة العامة والمحاكم".

تحديات

وأشار إلى ان الفترة المقبلة من توليه المنصب الجديد ستشهد تحديات كبيرة، وأعمالاً كثيرة، من اجل تطوير العمل القضائي في امارة دبي، "مهتدين بما تعلمناه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي دائما ما يؤكد أن العمل يحلو كلما زادت حدة التحدي، وكلما تعاظم الطموح والمأمول".

وأضاف: " لا شك ان ثمة انجازات وبصمات وأدواراً عظيمة لمن سبقنا في هذا المنصب، ونحن مدينون لهم بالشكر والتقدير على ما قدموه، من اجل دفع مسيرة التميز في النيابة العامة بشكل خاص، والمنظمة القضائية بشكل عام، ونحن ان شاء الله تسلمنا الراية منهم، وسنكمل من حيث انتهوا، منطلقين بخطوات سريعة وواسعة من اجل تحقيق الأفضل، بجهد وتعاون جميع الجهات المنضوية تحت لواء المجلس الأعلى للقضاء". كما اكد أن التحدي الأكبر في المرحلة القادمة هو التطوير والتحسين، ومواكبة مسيرة التميز التي تشهدها امارة دبي في القطاعات عامة.

تطوير

وقال: " التحدي الأكبر الذي يشكل سمة المرحلة المقبلة هو تطوير منظومة العمل القضائي، بما يلبي طموحات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي لا يرضى إلا بالإنجاز المميز، خصوصا وأننا لم نصل لنهاية المأمول بعد، وما زالت أمامنا اهداف كثيرة لم نحققها بعد، تصب في مجملها في قناة تطوير العمل والأداء".