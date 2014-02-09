يوسف المطوع: اختياري لإدارة محاكم دبي تحدٍ كبير

عبر يوسف حسن المطوع مدير عام محاكم دبي، عن امتنانه وشكره العميق لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الثقة الغالية التي أولاها سموه له، بترقيته وتعيينه مديراً عاماً لمحاكم الإمارة، داعياً الله العلي القدير أن يوفقه في مسؤولياته الجديدة، وأن يكون عند حسن ظن سموه به، وأن ينجح في ركوب موجة التطوير والتميز الذي ينشده سموه.

وقال: " إنه لأمر عظيم، وتشريف، أن اكسب ثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأن يتم اختياري لإدارة محاكم دبي، وهو بلا شك تحدٍ كبير، يستوجب مزيدا من البذل والعطاء والتعاون مع جميع الجهات القضائية في الإمارة، وإعادة النظر في بعض الاجراءات، من اجل تحسين العمل، وسرعة وتسهيل التقاضي، مع الحفاظ على تحري اكبر قدر ممكن من الدقة في الأحكام التي تصدرها الهيئات القضائية، بما يواكب طموحات وتطلعات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي".

وقال ان انتقاله من النيابة العامة الى المحاكم يندرج ضمن وحدة قضائية واحدة، تحت مظلة المجلس القضائي، معربا عن امله بتعزيز التعاون والتنسيق مع النيابة من اجل تبادل الأفكار وتبني كل ما من شأنه دعم مسيرة التحسين. كما اكد ان الارتباط بين النيابة العامة والمحاكم تاريخي ووثيق الصلة، لا سيما ان غالبية القضاة هم في الأصل اعضاء في النيابة التي تعد رافداً رئيسياً للمحاكم. في وقت شدد فيه على مسألة استغلال التكامل بين الهيئات القضائية من اجل تطوير العمل في الحاضر والمستقبل.