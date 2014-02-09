عبد القادر موسى: لن ندخر جهداً لتكون محاكم دبي مرجعاً عالمياً

أكد القاضي عبد القادر موسى محمد عبد الرحمن نائب مدير عام محاكم دبي، أن اختياره من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمنصب نائب المدير العام للمحاكم، وترقيته إلى قاضي تمييز أول، هو تكليف له قبل أن يكون تشريفاً، شاكراً سموه، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي، على الثقة الغالية التي حظي بها لتولي مسؤولياته الجديدة.

وقال: " أتوجه بالشكر العظيم إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على ثقته الغالية بترقيتي وتعييني نائباً لمدير عام محاكم دبي، إلى جانب مواصلة مهام عملي كرئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في الإمارة، كما اشكر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي، آملا من الله، أن نكون عند حسن الظن بنا، وأن يسدد الله خطانا من اجل قيادة مرحلة التغيير والتطوير في العمل القضائي، بما يحقق طموحات سموهما في هذا الشأن، وخصوصا تسريع وتسهيل التقاضي، والوصول إلى اعلى نسبة في دقة الأحكام".

فخر

وأضاف: " تلقيت نبأ ترقيتي وتعييني في المنصب الجديد بكل فخر وشرف وسعادة، فيما عيناي تتطلعان إلى الأمام، اقتداء برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بأن نكون دائما في الطليعة، وأن ننظر أمامنا لا خلفنا، لنصل إلى أهدافنا". وأعرب نائب مدير عام المحاكم انه لن يدخر و"المدير العام" جهداً، في سبيل أن تكون محاكم دبي وجهة ومرجعاً للمحاكم العالمية في شأن تطوير العمل وتبسيط الاجراءات القضائية".

كما شدد على أهمية مواكبة المحاكم لاستضافة دبي معرض اكسبو 2020، والوصول إلى مراحل متقدمة في سرعة البت في القضايا العمالية والتجارية والعقارية، بما يدعم اقتصاد الإمارة، ويسهم في عكس الصورة المشرقة التي تتمتع بها في الجوانب كافة.

تشاور

وذكر أن المرحلة المقبلة ستشهد كذلك مزيداً من التشاور والتعاون مع النيابة العامة من اجل تسريع البت في القضايا الجزائية، وتسريع نطق الحكم فيها، مشيدا بدور إدارة التفتيش القضائي، في مراجعة ملفات القضايا وإعطاء الملاحظات عليها من اجل تحقيق الدقة العالية في الأحكام، اضافة إلى الدور المهم الذي يضطلع به معهد دبي القضائي في تأهيل وتدريب القضاة وأعضاء النيابة، وصولاً إلى الهدف الأول والأخير وهو سرعة وتسهيل ودقة التقاضي.