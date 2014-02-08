زعزوع ينعي ضحايا حريق المدينة ويكلف قطاع الشركات ببحث التعويضات اللازمة

أعرب وزير السياحة هشام زعزوع عن خالص أسفه وتعازيه لأسر ضحايا المعتمرين الذين أودت المنية بحياتهم في حادث حريق فندق إشراق بالمدينة المنورة والذى راح ضحيته 15 معتمرا الذين نحتسبهم عند الله و49 مصاباً .

وقال زعزوع أنه جاري التنسيق مع السلطات السعودية من خلال السفارة المصرية ولجنة وزارة السياحة بالمدينة المنورة للوقوف على ملابسات الحادث .

وأكد أنه فور تلقيه خبر حادث حريق فندق إشراق بالمدينة المنورة كلف رئيس قطاع الشركات السياحية من خلال اللجنة المتواجدة حالياً في مكان الحادث بتقديم كافة أشكال الدعم من اجل تيسير إجراءات النقل والدفن للمتوفين وكذلك الوقوف بجانب المصابين ومرافقتهم للمستشفيات على أن تقدم وزارة السياحة التعويضات اللازمة للشهداء والمصابين .

أ ش أ