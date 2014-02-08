أزمة في تمرد بعد قرار صباحي .. بدر : المشاركون غير ممثلين عن الحركة .. وعبدالعزيز : لم نحسم موقفنا من دعم السيسي ﻿

قال محمود بدر مؤسس حركة تمرد ، أن حضور عزيز و حسن شاهين لمؤتمر ترشح صباحي ، ممثلين عن أنفسهم وليس عن حركة تمرد .

و أضاف عبر حسابه علي “فيسبوك” ، أن موقف تمرد واضح وصريح في بيان 23 ديسمبر ، مؤكدا علي دعم “تمرد” للمشير السيسي .

و أضاف بدر ، في مداخلة علي cbc ، سعداء بترشح “صباحي” ، فترشحه يضفي جو المنافسة علي الإنتخابات ، مشيرا أن الصندوق هو الحكم في النهاية ، متوقعا فوز السيسي في إنتخابات الرئاسة بنسبة 85% .

وقال محمد عبدالعزيز – أحد مؤسسي تمرد – أن الحركة لم تقرر حتى الان دعم الفريق السيسي نافيا اتخاذ قرار بهذا الشان ، مشيرا الى ان صباحي هو رمز للثورة المصرية .