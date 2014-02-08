وزير الطيران : سندعم مصابي حريق فندق المدينة المنورة

أكد المهندس عبد العزيز فاضل وزير الطيران المدني أن الوزارة وشركة مصر للطيران تقدم كل الدعم والمساعدة لضحايا ومصابي حادث حريق فندق المدينة المنورة وأسرهم .

كان الوزير قد أجرى اتصالاً تليفونياً بمدير مكتب مصر للطيران بالمدينة المنورة موجهاً بتقديم كل التسهيلات اللازمة لعودة من تسمح حالته من المصابين وأسرهم في حالة رغبتهم في ذلك .

وصرح فاضل أن وزارة الطيران والعاملون بها يتقدمون بخالص التعازي لأسر شهداء الحريق، وأن الوزارة لا تتواني في تقديم الدعم اللازم لجميع من تأثروا بهذا الحريق وحتى عودتهم لأرض الوطن .

كان قد شب حريق بفندق إشراق بالمدينة المنورة، راح ضحيته عدد من المعتمرين المصريين وأصيب عدد آخر .