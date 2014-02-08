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وزير الطيران : سندعم مصابي حريق فندق المدينة المنورة

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وزير الطيران : سندعم مصابي حريق فندق المدينة المنورة وزير الطيران : سندعم مصابي حريق فندق المدينة المنورة

أكد المهندس عبد العزيز فاضل وزير الطيران المدني أن الوزارة وشركة للطيران تقدم كل الدعم والمساعدة لضحايا ومصابي حادث حريق فندق المدينة المنورة وأسرهم .

كان الوزير قد أجرى اتصالاً تليفونياً بمدير مكتب مصر للطيران بالمدينة المنورة موجهاً بتقديم كل التسهيلات اللازمة لعودة من تسمح حالته من المصابين وأسرهم في حالة رغبتهم في ذلك .

وصرح فاضل أن وزارة الطيران والعاملون بها يتقدمون بخالص التعازي لأسر شهداء الحريق، وأن الوزارة لا تتواني في تقديم الدعم اللازم لجميع من تأثروا بهذا الحريق وحتى عودتهم لأرض الوطن .

كان قد شب حريق بفندق إشراق بالمدينة المنورة، راح ضحيته عدد من المعتمرين المصريين وأصيب عدد آخر .

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