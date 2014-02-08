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القنصل العام بجدة : حريق فندق المدينة المنورة نتيجة ماس كهربائي

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القنصل العام بجدة : حريق فندق المدينة المنورة نتيجة ماس كهربائي القنصل العام بجدة : حريق فندق المدينة المنورة نتيجة ماس كهربائي

السفير عادل الألفى القنصل العام بجدة

 

قال السفير عادل الألفى القنصل العام بجدة – في تصريح خاص لقناة الحياة الفضائية بث مساء اليوم السبت – إن حريق أحد فنادق المدينة المنورة والذي راح ضحيته 15 حالة وفاة بينهم 5 مصريين نتيجة ماس كهربائي .

وكان رئيس الجالية المصرية بالمملكة العربية صلاح يوسف، أكد في وقت سابق اليوم أن ضحايا حريق فندق المدينة المنورة 15 حالة وفاة بينهم 5 مصريين و43 مصابا ، موضحا أن طبيعة الوفاة جميعها حالات اختناق نتيجة كثافة دخان الحريق بالفندق، مشيرا إلى أن عمليات البحث وحصر أسماء الضحايا من حالات الوفاة والمصابين لا تزال وجارية وستعلن خلا ل نصف ساعة من الآن.

وأصدرت المملكة العربية السعودية بيانا يوضح تطورات الحريق الذي راح ضحيته 12 معتمرا مصريا و130 مصابا آخرين في أحدث إحصائية أولية للخسائر بالمدينة المنورة.

وأوضح البيان أن إمارة منطقة المدينة المنورة أصدرت بيانا قالت فيه إنه ” في تمام الساعة2,33 من ظهر اليوم وقع حريق بأحد الفنادق الواقعة شرق المنطقة المركزية والذي يقطنه نحو (700) من المعتمرين من جنسيات مختلفة نجم عنه وفاة (12) شخصا وإصابة (130) شخصا وفق الإحصائيات الأولية ومعظمها حالات اختناق.

من جهة أخرى تابع أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز الحادث منذ البداية للاطلاع على تطورات الوضع “أولا بأول”، ووجه الأجهزة المعنية بتقديم كل الدعم والمساندة للتعامل مع الحادث وتوفير أقصى درجات العناية للمصابين الذين جرى نقلهم للمستشفيات والوقوف على راحتهم واحتياجاتهم .

كما وجه أمير المنطقة بسرعة إسكان المعتمرين الذين تم إخلاؤهم في الفنادق القريبة من المسجد النبوي الشريف والاطمئنان عليهم هذا وقد تمت السيطرة على الحريق في حوالي الساعة الخامسة عصرا ويجري التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

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