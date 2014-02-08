مسئول عسكري إيرانى يعلن عن إرسال سفن حربية بالقرب من الحدود الأمريكية

أعلن الأدميرال أفشين حداد قائد الأسطول الشمالى التابع للبحرية الإيرانية أن طهران أرسلت – لأول مرة – سفنا حربية بالقرب من الحدود الأمريكية.

ونقلت شبكة “ايه بى سي نيوز” الاخبارية الأمريكية عن حداد قوله “إن السفن الحربية الإيرانية بدأت بالفعل فى التحرك فى اتجاه المحيط الأطلنطى عبر أحد الطرق البحرية القريبة من جنوب أفريقيا”.

وتابع حداد يقول “إن الأسطول الإيرانى سيقترب من الحدود الأمريكية للمرة الأولى، فيما تعتبر طهران هذا الإجراء ردا على نشر سفن أمريكية بالقرب من سواحلها”.

وكان مسئولون إيرانيون قد أعلنوا فى الشهر الماضى أن الأسطول الإيراني سيتكون من مدمرة وحاملة مروحيات لوجستية، وذلك فى إطار مهمة تستغرق 3 أشهر.

أ ش أ