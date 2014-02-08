بالصور..حملة مستقبل وطن بسوهاج تنظم وقفة بعنوان “سنهزم ارهابكم”‎

نظمت حملة مستقبل وطن صباح اليوم وقفة تحت عنوان ” سنهزم ارهابكم … ونبني مستقبل وطن ” برعاية اللواء محمود عتيق، محافظ سوهاج، لدعم مؤسسات الدولة وخارطة الطريق ضد الأرهاب .

وأكد محافظ الإقليم ،علي دعمه للشباب الواعي المثقف الذي يعرف ويعي مصلحة وطنه دون الانسياق وراء الأفكار الهدامة ويقدر المرحلة الهامة التي تمر بها البلاد وما تبذله القوات المسلحة والشرطة من تضحيات وشهداء من خيرت أبناء الوطن ومن سوهاج خاصة في سبيل توفيرالأمن والأمان وهزيمة الأرهاب والتنظيمات الأرهابية داخل الدولة .

وقد اناب المحافظ شعبان قنديل، سكرتير عام مساعد المحافظة، لحضور الوقفة الذي شارك في الوقفة معرباً عن شكره للقائمين علي حملة مستقبل وطن علي هذه المبادرة لدعم رجال الجيش والشرطة خاصة مع تكرار الاعتداءات الارهابية عليهم ، اضاف قائلاً :”وهذا ان دل فانما يدل علي وقوف الشعب بأكمله من شباب واطفال ونساء وشيوخ مع جيشه وشرطته للمحافظة علي أمن البلاد ضد الارهاب” .

يذكر أن حملة مستقبل وطن بدأت نشاطها منذ 45 يوما فقط بعدد 27 مقر علي مستوي الجمهورية بواقع مقر بكل محافظة وهي مجموعة شبابية من سن 18 وحتى 30سنة يبلغ عددها 30 ألف شاب علي مستوي الجمهورية وتهدف إلي دعم مؤسسات الدولة وخارطة الطريق وكل المقترحات والآراء التى يؤيدها الشعب.

صرح بذلك بسام عبد العزيز، المتحدث الاعلامي للحملة بسوهاج موضحاً أن شباب الحملة جاء من مختلف مراكز ومدن محافظة سوهاج اليوم للمشاركة في وقفة اليوم معربا عن شكره المحافظ علي دعمه للوقفه .

وقدم حسام حسانين ،منسق عام الحملة بالمحافظة الورود لعساكر وضباط الشرطة والجيش بشوارع المحافظة كشكر وامتنان لهم وتضامنا معهم ضد العنف والتطرف والارهاب .