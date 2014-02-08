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مخيون : استقرار الدولة أهم من مصالح الأحزاب

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مخيون : استقرار الدولة أهم من مصالح الأحزاب مخيون : استقرار الدولة أهم من مصالح الأحزاب

 

أكد الدكتور يونس مخيون ،رئيس حزب النور، انه لا يتخذ أي قرار داخل الحزب بشكل منفرد، مشيراً إلى أن كل قرارات الحزب قائمة على الشورى و بناءً على أسس وعلم شرعي بحساب المصالح والمفاسد والقدرة والعجز التي هي أساس اتخاذ أي قرار في الحزب.

واضاف خلال لقائه بكوادر الحزب بمحافظة أسوان، بقاعة نقابة المعلمين بمدينة أسوان ان هذه الشورى هى التي أهلت الحزب لاختيار القرارات الصائبة في المراحل المختلفة والتي جعلته ينتقل من نجاح لأخر على أرض الواقع.
> وطالب مخيون أبناء الحزب أن يضعوا نصب أعينهم مصلحة الوطن العليا الذي يعيشون فيه، مؤكداً أن استقرار الدولة المصرية أهم من أي اعتبار سياسي أخر وفوق كل المصالح الحزبية الضيقة.

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