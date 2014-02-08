بالصور.. الدعوة السلفية تنظم زيارة لمرضى مستشفى طامية بالفيوم

نظمت اللجنة الإجتماعية للدعوة السلفية ،بمركز طامية بالفيوم زيارتها الأسبوعية لمستشفى طامية العام وذلك من أجل التواصل مع المرضى ، وتقديم بعض الهداية البسيطة من باب رفع العناء والتخفيف عنهم .

وقال أيمن عبد الستار، مسئول اللجنة الإجتماعية بالدعوة السلفية بطامية ، أن الهدف من الزيارة هو التخفيف عن المرضى والتعرف على الحالات المرضية التى من الممكن أن تحتاج الى مساعدات او عمليات خارج المستشفى مع عدم توفر الامكانيات الماديه لديهم ، حيث تقوم اللجنة بدورها فى توفير هذه الاحتياجات .

كما أكد على أنه يتم التواصل مع الأطباء وطاقم التمريض للتعرف على الحالات التى ليس لهم أقارب يزورونهم حتى تقوم اللجنة على زيارتهم وتلبية احتياجاتهم .

وقال أن اللجنة الاجتماعية للدعوة السلفية ستقوم خلال يومين بتوفير جهاز فاركولين ” جهاز الاستنشاق للأطفال ” للمستشفى العام نظرا للاحتيا ج الشديد اليه .

وأشاد الدكتور محمد حميدة ” طبيب أطفال بالمستشفى العام ” بزيارة الدعوة السلفية ، مؤكدا ان الزيارات لها مردود جيد على الحالة النفسية للمرضى وأن هذه الزيارات تدخل سعادة عليهم ، وأيضا على الطاقم الطبي بالمستشفى .