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بالصور.. الدعوة السلفية تنظم زيارة لمرضى مستشفى طامية بالفيوم

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بالصور.. الدعوة السلفية تنظم زيارة لمرضى مستشفى طامية بالفيوم بالصور.. الدعوة السلفية تنظم زيارة لمرضى مستشفى طامية بالفيوم

نظمت اللجنة الإجتماعية للدعوة السلفية ،بمركز طامية بالفيوم زيارتها الأسبوعية لمستشفى طامية العام وذلك من أجل التواصل مع المرضى ، وتقديم بعض الهداية البسيطة من باب رفع العناء والتخفيف عنهم .

وقال أيمن عبد الستار، مسئول اللجنة الإجتماعية بالدعوة السلفية بطامية ، أن الهدف من الزيارة هو التخفيف عن المرضى والتعرف على الحالات المرضية التى من الممكن أن تحتاج الى مساعدات او عمليات خارج المستشفى مع عدم توفر الامكانيات الماديه لديهم ، حيث تقوم اللجنة بدورها فى توفير هذه الاحتياجات .

كما أكد على أنه يتم التواصل مع الأطباء وطاقم التمريض للتعرف على الحالات التى ليس لهم أقارب يزورونهم حتى تقوم اللجنة على زيارتهم وتلبية احتياجاتهم .

وقال أن اللجنة الاجتماعية للدعوة السلفية ستقوم خلال يومين بتوفير جهاز فاركولين ” جهاز الاستنشاق للأطفال ” للمستشفى العام نظرا للاحتيا ج الشديد اليه .

وأشاد الدكتور محمد حميدة  ” طبيب أطفال بالمستشفى العام ” بزيارة الدعوة السلفية ، مؤكدا ان الزيارات لها مردود جيد على الحالة النفسية للمرضى وأن هذه الزيارات تدخل سعادة عليهم ، وأيضا على الطاقم الطبي بالمستشفى .

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