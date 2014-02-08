Nicole Miller وJason Wu بمجموعات أنيقة للشتاء المقبل

انتهى اليوم الثاني من أيام أسبوع الموضة في نيويورك حيث قدم المصمم الأمريكي Jason Wu مجموعته لخريف وشتاء 2014 البارحة وسط ترقب و انتظار من متابعي الموضة حول العالم ، إذ يعتر هذا العرض بمثابة البداية غير الرسمية لأسبوع الموضة في نيويورك. إفتتحت العرض عارضة الأزياء البرازيلية Adriana Lima ببدلة أنيقة باللون الأسود لتدخلنا الى الأجواء الدرامية التي طغت على المجموعة .

ظهرت العديد من البدل والجاكيتات الشتوية الرائعة في مجموعة Wu وقد تميزت بلمسات من المعادن مع أكمام دافئة من الفرو الناعم ، لينتقل بعد ذلك إلى فساتين السهرات بقصاتها البسيطة ، أعجبنا بالطريقة الجميلة التي أضيف المخمل إلى عدد من تلك الفساتين فأضاف لها سحراً خاصاً. كما لفتنا تنوع الخامات الجميلة في هذا المجموعة عامةً بحيث احتوت على الأقمشة الناعمة كالحرير والشيفون بالإضافة للخامات الشتوية كالمخمل و الفرو و الجلد.

بينما خلت مجموعة المصمم Jason Wu من الطبعات كانت مجموعة Nicole Miller حافلة بالكثير منها. فقد عرضت المصممة مجموعتها في نفس اليوم حيث احتوت على مجموعة متميزة من الأزياء العصرية المليئة بالطبعات، أعجبنا بدورنا بالتنانير القصيرة المغطاة بريش الطاووس، كما شاهدنا عدد من فساتين الكوكتيل الناعمة . ومن ناحية أخرى طغى الستايل الرياضي على مجموعة Rag & Bone لخريف وشتاء 2014 وقد فاجأتنا الدار بأن زينت عارضاتها بقبعات beanie لتتناسب مع الستايل الرياضي الأنيق للمجموعة.

شاهدي في الصور ماذا قدم المصممون في مجموعات اليوم الثاني من أسبوع الموضة لخريف وشتاء 2014. و إحرصي على متابعتنا على الحسابات التالية: تويتر أزياء و انستغرام و فايسبوك.



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