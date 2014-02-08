بالصور..ضبط المتهم بإطلاق النار على دورية الشرطة بالدقهلية

ضبطت مديرية أمن الدقهلية ،أحد المتهمين فى واقعه الأعتداء على أحد اكمنة التمركز ،وتقوم حاليا بالبحث عن اربعه اخرين قاموا بإطلاق النيران على قوة الكمين .

حيث تلقى اللواء حسن عبد الحى، مدير أمن الدقهلية ،أخطارا من العميد السعيد عمارة مدير المباحث الجنائية لمركز شرطة بني عبيد بأنة إثناء قيام الملازم محمد خيرى إبراهيم الضباط بالمركز بمباشرة عملة والقوة المرافقة لة بالتمركز علي طريق بني عبيد / ميت فارس إمام كوبرى ميزانية ميت فارس _ دائرة المركز، اشتبة في السيارة رقم ط د ر 8238 مصر ملاكي ماركة هيونداى فيرنا _ فضي اللون يستقلها بعض الأشخاص وأثناء استيقافها لفحصها قام مستقليها بإطلاق أعيرة نارية تجاهة والقوة المرافقة وفروا هاربيين بالأرضي الزراعية المتاخمة للطريق .

حيث قام بتتبعهم ومبادلتهم إطلاق الأعيرة النارية حتي تمكنوا من ضبط السيارة واحد المتهمين ويدعي إسلام محمد عبد العال المنياوى 27سنة عاطل ومقيم بناحية السرو مركز الزرقا دمياط وبحوزتة سلاح نارى فرد خرطوش بداخلة طلقة حية وعثر بداخل السيارة علي سلاح نارى بندقية خرطوش ولاذ باقي المتهمين بالفرار وسط الزراعات .

وبمواجهة المتهم المضبوط اعتراف بحيازتة للفرد الخرطوش وان المتهمين الهاربين هم كل من محسن رضوان و شخص يدعي عمرو واخر يدعي محمد ،و قائد السيارة وشهرتة إبراهيم ابن كاميليا وجميعهم يقيمون بدائرة مركز منية النصر وان البندقية المضبوطة خاصة احدهم والسيارة ملك احد اقاربة ويدعي محمد السيد احمد النادى ومقيم بناحية السرو .

وجارى تطوير مناقشة المتهم المضبوط للوقوف علي مدى نشاطة الإجرامي وتحرر عن ذلك المحضر رقم 541 جنح مركز شرطة بني عبيد .