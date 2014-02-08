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الببلاوى ينعى المُعتمرين المصريين ضحايا حادث حريق فندق المدينة المنورة

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الببلاوى ينعى المُعتمرين المصريين ضحايا حادث حريق فندق المدينة المنورة الببلاوى ينعى المُعتمرين المصريين ضحايا حادث حريق فندق المدينة المنورة

الببلاوي

نعى الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء بعميق الحزن وبالغ الأسى المعتمرين المصريين ضحايا حادث حريق أحد فنادق المدينة المنورة مساء اليوم، وتقدم بخالص التعازي إلى أسر الضحايا والمصابين سائلاً الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.

وقال مجلس الوزراء ان وزارة الخارجية شكلت ـ فور علمها بوقوع الحادث ـ غرفة عمليات بالقطاع القنصلي بالوزارة لمتابعته وقامت كل من السفارة المصرية في الرياض والقنصلية العامة في جدة بإيفاد بعثة إلى موقع الحادث الأليم للتعرف على ملابساته وتقديم كل العون والمساعدة اللازمة فيما يتعلق بشحن جثامين الضحايا إلى ، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

أ ش أ

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