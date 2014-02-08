خريطة حرارية – أين يتحرك صلاح بتعليمات مورينيو في أول ظهور مع تشيلسي؟

اشترك محمد صلاح جناح تشيلسي لأول مرة مع فريقه لمدة ربع ساعة، أمام نيوكاسل في الجولة 25 بعد انضمامه ولكن جوزيه مورينيو المدير الفني كان له تعليمات واضحة.

صلاح عاد كثيرا إلى وسط الملعب، وكان موقعه على الجناح الأيمن بدلا من البرازيلي ويليان.

وأبرز ما وضح هي ظهور تحركات صلاح في وسط الملعب، ثم داخل منطقة الجزاء الخاصة بنيوكاسل.

هذا لا يعطي انطباع دائم لطريقة أداء صلاح، وإنما الخريطة الحرارية له خلال 15 دقيقة فقط لعبها أمام نيوكاسل.

شاهد الخريطة الحرارية وأماكن تحرك صلاح

ويتضح أن صلاح خلال مشاركاته تحرك إلى وسط الملعب بنسبة 30 %، وفي مركز الجناح الأيمن بنسبة 23.08%.

وتراجع في الدفاع بنسبة 15%.

أما في منطقة الجزاء كان متواجدا بنسبة 23.08% من تحركاته والثلث الهجومي خارج منطقة الجزاء كان 7.69%.