السفير المصري بسراييفو يلتقي وزير الأمن في البوسنة والهرسك

أجرى ياسر العطوي سفير مصر في سراييفو، مقابلة مع فخر الدين رادونشيتش وزير الأمن بالبوسنة والهرسك وزعيم أحد أكبر الأحزاب السياسية، حيث تم تناول علاقات التعاون بين مصر والبوسنة والهرسك، بالإضافة إلى الأوضاع السياسية في البوسنة، وذلك في إطار التواصل المستمر للبعثات الدبلوماسية مع المسئولين في الخارج.

​وأكد العطوي خلال اللقاء على أهمية العلاقات بين البلدين ، كما قام بتقديم عرض للتطورات الإيجابية التي تشهدها مصر وعزم الشعب المصري وإصراره على تحقيق الديمقراطية وبناء دولة عصرية لجميع المصريين، مشددا على أنه لا مكان في مصر لأي شخص أو كيان يتبنى العنف والإرهاب والإضرار بمصالح الوطن منهجا.

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من جانبه أكد رادونشيتش على تقدير بلاده لأهمية مصر، وعلى حرص بلاده الواضح على تنمية وتعزيز العلاقات معها ، كما أكد على ثقته الكبيرة في قدرة مصر على تجاوز المرحلة الراهنة وهو ما بدأ بالفعل وفي طريقها لتحقيق الديمقراطية والاستقرار والتنمية ، مشيرا إلى دور مصر المحوري والهام للغاية والمكانة الكبيرة والثقل المعروف لها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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> أ ش أ