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تشيلسي يعتلي قمة الدوري الإنجليزي بـ” ثلاثية” هازارد في “نيوكاسل” بمشاركة “صلاح”

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تشيلسي يعتلي قمة الدوري الإنجليزي بـ” ثلاثية” هازارد في “نيوكاسل” بمشاركة “صلاح” تشيلسي يعتلي قمة الدوري الإنجليزي بـ” ثلاثية” هازارد في “نيوكاسل” بمشاركة “صلاح”

تشيلسى

صعد فريق تشيلسي الإنجليزي إلى قمة الدوري الإنجليزي بعد الفوز الذي حققه على ضيفه نيوكاسل بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة شهدت مشاركة أولى المصري محمد صلاح.
> وسجل أهداف المباراة هازارد ” هاتريك” في الدقائق 27، 34، 63، وبعد هذه المباراة اعتلى تشيلسي قمة الدوري برصيد 56 نقطة.

ودفع مورينيو بالدولي المصري محمد صلاح في الدقيقة 78 من عمر المباراة على حسابو يليان، وشكل محمد صلاح خطورة بعد نزوله في الشوط الثاني وسنحت له فرصتين للتهديف كانت

الأولى الدقيقة 84 عندما تسلم الكرة في منتصف ملعب نيوكاسل مستغلا سرعته لكنه صوب خارج المرمى، وفي الدقيقة 68 انفرد صلاح بمرمى نيوكاسل وصوب في المرمى لكن الحارس أحسن التعامل معها.

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