إمارة المدينة المنورة : مصرع 12 معتمر وإصابة 130 في حريق ” فندق المدينة “

لقى 12 شخصًا مصرعهم وأصيب 130 آخرون باختناقات إثر حريق شب بأحد الفنادق بالمدينة المنورة.

وذكرت إمارة منطقة المدينة المنورة، أن حريقًا شب بأحد الفنادق الواقعة شرق المنطقة المركزية يقطنه نحو “700″ شخص من المعتمرين من جنسيات مختلفة، نتج عنه وفاة “12″ شخصًا، كما بلغ عدد المصابين حوالي “130″ شخصًا وفق الإحصائيات الأولية ومعظمها حالات اختناق.

وجاء في بيان أصدرته الإمارة اليوم أن فرق الدفاع المدني باشرت التعامل مع الحادث بـ 18 فرقة وكامل المعدات والتجهيزات اللازمة في مثل هذه الحالات.

وأضاف البيان أنه تم إخلاء الفندق المجاور احترازياً للحفاظ على سلامة السكان، وجرى التنسيق على الفور مع الجهات المعنية ممثلة بالهلال الأحمر التي باشرت الحالة بـ 14 فرقة وعدد “8″ فرق من الشئون الصحية لنقل المصابين إلى المستشفيات وإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

أ ش أ