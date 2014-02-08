مصرع فتاة وإصابة 3 أخريات تعدى عليهم مجهولين بجوار مركز شرطة كوم امبو

لقيت فتاة مصرعها بينما أصيب ثلاث آخرون أثر تعدى مجهولين عليهم فى صيدليتين بجوار مركز شرطة كوم امبو فى محافظة أسوان .

وذكر شهود العيان إن شخصين مجهولين كانا يستقلان سيارة رينو سوداء بدون لوحات معدنية توقفا أمام صيدلية المحبة بحى السبعين بمدينة كوم امبو، وقاما بطعن الفتاتين اللتين تعملان بالصيدلية بأسلحة بيضاء، مما أدى إلى وفاة أحداهما وتدعى مادلين .و.د وإصابة الآآخرى ، ثم انطلاقا بالسيارة وتوقفا امام صيدلية الشفا بشارع بورسعيد وقاما بالتعدى على اثنين من العاملين بالصيدلية وفرا هاربين .

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى موقع الأحداث وتم نقل المتوفاة إلى المشرحة والمصابين الثلاثة إلى مستشفى كوم امبو المركزى وتكثف الأجهزة الامنية جهودهما لضبط المتهمين .