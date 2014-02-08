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العثورعلى جثة سيدة داخل برميل بالغردقة‎

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العثورعلى جثة سيدة داخل برميل بالغردقة‎ العثورعلى جثة سيدة داخل برميل بالغردقة‎

أرشيفية

كان المستشار إيهاب مهنا رئيس نيابة الغردقة، قد تلقي اخطارا من المقدم محمد توفيق، رئيس مباحث قسم أول الغردقة، بتلقيه بلاغا من مالك عقار بشارع الشيراتون السياحي بانه حصل علي حكم قضائي بفتح احدي الشقق السكنية التي كانت مؤجرة لشخص اردني الجنسية ولم يقم بسداد الايجار منذ عام وبعد فتح الشقة عثرعلي برميل حديدي داخل الحمام وبداخله جثة متحللة لسيدة حيث تم وضع كمية من الخرسانة والكتل الاسمنتية داخل البرميل لاخفاء الجثة بالاضافة الي العثور علي عدد من عبوات مياه النار الحارقة وعدد من عبوات المزيب .

اعترف المتهم الأردني، إنه تزوج المجني عليها منذ عدة اشهر علي إنها فتاة “بكر” وتبين أنها متزوجة من قبل وحدثت بينها عدة مشاجرات وقامت المجني عليها بتهديده بقتله وقتل طفله من الزوجة الثانية اذا حاول تطليقها .

وقرر المستشار ايهاب مهنا رئيس النيابة، ندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وتكليف المباحث بسرعة تحديد هوية جثة المجني عليها واجراء التحريات اللازمة .

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