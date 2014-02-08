دورتموند تسحق بريمن بـ”خماسية” في الدوري الألماني

نجح نادي بوروسيا دورتموند في تحقيق الفوز الثاني على التوالي بعدما تمكن من التغلب على فيردر بريمن بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي أقيم على ملعب فيسير شتاديون لحساب الجولة العشرين من منافسات الدوري الألماني.

المباراة شهدت تألق كبير للثنائي الهجومي روبرت ليفاندوفسكي وهنريخ مختياريان حيث تمكن هذا الثنائي من تسجيل رباعية من ضمن الخمسة أهداف التي سجلها أسود الفستفاليا.

افتتح المهاجم البولندي مهرجان الأهداف في الدقيقة 26 يوم بعدما تلقى كرة داخل منطقة الجزاء ليتسلمها ويسدد الكرة قوية لتهز شباك رافائيل ولف ويتقدم الضيوف بهدف مقابل لاشيء.

وقبل نهاية الشوط الأول قام الأرميني الرائع مختياريان بنثر سحره على أرض الملعب حيث رواغ لاعبين وسدد كرة قوية من خارج المنطقة ليحولها في المرمى مسجلاً ثاني الأهداف.

ومع بداية الشوط الثاني وخاصة في الدقيقة 48 استغل مانويل فرديريتش خطأ مدافعي بريمن حيث فشلوا في إبعاد كرة عرضية ليجدها المدافع أمامه ويحولها في المرمى ليوسع الفارق.

وفي الدقيقة 62 لعب دورتموند واحدة من أفضل الجمل الفنية من تمريرة واحدة لكل لاعب لتصل الكرة إلى ماركو رويس الذي راوغ لاعب ولعب تمريرة ذكية بكعب القدم إلى مختياريان الذي وضع الكرة في المرمى بكل سهولة.

وقبل نهاية اللقاء بخمس دقائق تلقى ليفاندوفسكي كرة بينية لينفرد على أثرها بالحارس ليراوغه ويتدخل أحد المدافعين ويمر منه ليحول الكرة في الشباك بكل راحة مسجلاً خامس الأهداف.

وفي الدقيقة 89 وصلت الكرة إلى ليفينت إيزيزيك داخل منطقة الجزاء وهو غير مراقب تماماً ليسددها في المرمى مسجل أول أهداف بريمن لينتهي اللقاء لفوز الضيوف بخماسية مقابل هدف.بهذه النتيجة يرفع دورتموند رصيده من النقاط إلى 39 نقطة في المركز الثالث في حين تجمد رصيد بريمن عند 20 نقطة في المركز الرابع عشر.