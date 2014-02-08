بالفيديو – صلاح ' الاستثنائي ' في قائمة الظهور الإنجليزي الأول للاعبين المصريين

أعاد ظهور محمد صلاح جناح تشيلسي لأول مرة بقميص فريقه الجديد في الأراضي الإنجليزية إلى الأذهان مشاهد الظهور الأول للاعبين مصريين في إنجلترا.

وانتظر صلاح حتى الدقيقة 78 من مباراة تشيلسي أمام نيوكاسل ليحظى على ثقة الاستثنائي جوزيه مورينيو، ويشارك لأول مرة بقميص البلوز.

وبذلك دخل صلاح ضمن قائمة لاعبين مصريين حطت أقدامهم الملاعب الإنجليزية، منهم من ترك أثرا بقي حتى بعد رحيله عن فريقه؛ ومنهم من كان ظهوره شرفيا.

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وباعتبار أن احتراف إبراهيم سعيد في صفوف إيفرتون كان كعدمه بسبب عدم مشاركته في أي مباراة، فأحمد حسام "ميدو" كان أول ممثلي هذا الجيل من الكرة المصرية في إنجلترا.

كما أن بداية ميدو كان الأكثر إبهارا، ضمن قائمة المباريات الأولى للاعبين المصريين في إنجلترا.

ويستعرض FilGoal.com مشاهد الظهور الأول لهذا الجيل من اللاعبين المصريين في الكرة الإنجليزية ..

مع وضع في الاعتبار أن أول محترف مصري في إنجلترا كان حسين حجازي أسطورة الكرة المصرية في أوائل الألفية الماضية والذي لعب لفولام .. ولكن يكتفي FilGoal.com باسترجاع المشاهد الأولى للمحترفين في إنجلترا في الألفينات.

ميدو

انتقل ميدو إلى توتنام هوتسبر من صفوف روما في يناير 2005 على سبيل الإعارة لموسم ونصف.

ورحل المهاجم صاحب الـ22 عاما وقتها إلى إنجلترا بعد اللعب في دوريات بحجم إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا.

وحصل ميدو على فرصة تمثيل مصر لأول مرة في الملاعب الإنجليزية في مواجهة بورتسموث في الجولة الـ26 من الدوري.

خبرة وأقدام ميدو الثقيلة مكنته من تقديم بداية أكثر من رائعة لجمهور السبيرز، مسجلا هدفين قادا توتنام للفوز 3-1.

وهو ما دفع مارتن يول المدير الفني للتصريح عقب المباراة: "لم أتوقع أن يلعب ميدو أكثر من 45 دقيقة ، لكنه سجل هدفين وهذا مجهود رائع خلال أول مباراة له مع الفريق واضطررت لإخراجه من الملعب بعد إصابته".

ميدو سجل ثلاثة أهداف في النصف الثاني من موسم 2004-2005، وسجل 11 هدفا مع توتنام في موسم 2005-2006، ليستمر مع الفريق ويضمه نهائيا.

واستمر ميدو مع توتنام لموسم إضافي قبل أن يبدأ رحلة جديدة في إنجلترا انتقل فيها لميدلسبروه وويجان ووست هام.

ولكن يبقى نجاح الرحالة الذي يتولى حاليا منصب المدير الفني للزمالك وهو لم يتمم عامه الـ31 الأكبر في إنجلترا من خلال توتنام.

حسام غالي

تألق غالي مع فيينورد ونجاح ميدو مع توتنام، دفعا السبيرز للتفاوض مع نجم الأهلي وضمه في يناير 2006.

ولكن لم يتمكن غالي من صناعة الفرص لميدو قبل بداية موسم 2006-2007 بسبب الإصابة.

وظهر غالي لأول مرة مرتديا القميص رقم "14" مع توتنام في مواجهة مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد، وهي المواجهة التي خسرها فريقه بهدف.

ولعب الثنائي غالي وميدو المباراة كاملة، وكاد ميدو أن يسجل من صناعة قائد الأهلي الذي يعاني من إصابة بقطع في الرباط الصليبي حاليا.

ولفت الثنائي المصري الأضواء إليه عندما دخل غالي في التحام عنيف مع باتريس إيفرا مدافع مانشستر يونايتد، فأخرج له حكم اللقاء الكارت الأصفر لكن ميدو فاجأ الجميع باعتراض شديد اللهجة على الحكم وبالاحتكاك بلاعبي المنافس فنال إنذارا هو الأخر.

غالي لعب 17 مباراة هذا الموسم مع توتنام وأحرز هدفا، ولكنه كتب نهايته بنفسه مع الفريق عندما ألقى بقميصه بسبب استبداله أمام بلاكبرن عقب نزوله كبديل في نفس المباراة.

ولعب بها غالي لديربي كاونتي على سبيل الإعارة، ولم يحصل على فرصة مع توتنام بعد انتهاء إعارته، ليرحل إلى النصر السعودي الذي عاد منه للأهلي.

محمد شوقي

رحل محمد شوقي إلى إنجلترا عبر بوابة ميدلسبروه قبل بداية موسم 2007-2008 بعقد يمتد لثلاثة مواسم، وكان يضم حينها ميدو.

وشارك شوقي في أول مباراة له بقميص البورو أمام توتنام هوتسبر في الدور الثالث من كأس الرابطة.

ولكنه لم يحصل على فرصة اللعب بقميص ميدلسبروه في الدوري الإنجليزي حتى 29 ديسمبر 2007 في مواجهة بورتسموث في الجولة الـ20.

ولعب شوقي المباراة بالكامل، وساهم في فوز فريقه لهدف.

ولم يستمر شوقي في إنجلترا سوى لموسمين قبل الرحيل إلى قيصرة سبور، الذي عاد منه إلى الأهلي.

أحمد فتحي

انضم فتحي إلى صفوف شيفيلد يونايتد من الإسماعيلي في يناير 2007، ولكنه لم يحصل على فرصته في الظهور في مباراة رسمية مع فريقه الإنجليزي إلا بعدها بشهر.

شارك فتحي لأول مرة مع شيفيلد كبديل في مباراة الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي والتي كانت أمام توتنام الذي كان يضم حينها ميدو وغالي.

فتحي شارك كبديل في الدقيقة 73 وهي الدقيقة التي شارك فيها أيضا ميدو كبديل في صفوف توتنام.

وشهد نزول اللاعبين في نفس التوقيت لقطة مصرية طريفة، بعدما داعب ميدو زميله الدولي.

فيما كان غالي متغيبا عن المباراة بسبب الإيقاف.

عمرو زكي

مفاوضات ماراثونية بين ويجان أتليتك والزمالك، انتهت بنجاح الأول في ضم المهاجم الدولي قبل بداية موسم 2008-2009 لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ستيف بروس المدير الفني لويجان وقتها اضطر للقدوم إلى مصر بنفسه للتفاوض مع الزمالك بشأن ضم زكي بعد رفض النادي الأبيض التفريط فيه في أكثر من مناسبة.

إصرار بروس حينها على ضم زكي حير الصحافة الإنجليزية وكان مثار العديد من التساؤلات، ولكنه دائما ما كان يطلب الصبر على الإجابة حتى يلعب مباراته الأولى مع ويجان.

وبالفعل قدم زكي إجابة منطقية على تساؤلات الإنجليز، بتسجيل هدف فريقه الوحيد في أول مباراة لويجان في الدوري أمام ويست هام، والتي خسرها فريقه 2-1.

زكي سجل 10 أهداف في الدور الأول من الدوري، وهو ما جعله هدفا للعديد من الأندية الكبرى، ولكن خفت بريقه في النصف الثاني من الموسم ولم يسجل أي هدف.

لينتقل بعدها إلى هال سيتي الذي لم يظهر معه كثيرا ليعود للزمالك.

أحمد المحمدي

إعجاب ستيف بروس بالكرة المصرية دفعه لتجربة حظه من جديد مع أحمد المحمدي ظهير إنبي.

ونجح بالفعل سندرلاند الذي كان يشرف عليه بروس في ضم المحمدي قبل بداية موسم 2010-2011.

اقتناع بروس التام بالظهير الدولي جعله يدفع به في أول مباراة للفريق في الموسم أمام برمنجهام سيتي، وبالفعل كان المحمدي عن حسن ظن مدربه.

وقدم المحمدي مباراة جيدة في الظهور الإنجليزي الأول، وهي المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2، قبل أن يخرج مستبدلا في الدقيقة الأخيرة.

جدو

مرة أخرى يعود ستيف بروس لضم لاعبين مصريين وكان الدور هذه المرة على ثنائي الأهلي أحمد فتحي ومحمد ناجي "جدو" ليزامل المحمدي في صفوف هال سيتي الساعي للعودة للدوري الممتاز.

هال سيتي ضم فتحي صاحب التجربة السابقة في إنجلترا وجدو في يناير 2013 لمساعدته في سباق الصعود.

وشارك جدو لأول مرة كبديل في مواجهة برايتون في الدقيقة 74، ولكنه لم يترك أي بصمه في المشاركة الأولى.

ولكن اكتشاف كأس الأمم الإفريقية 2010 توهج بعدها وسجل خمسة أهداف في 12 مباراة قادت النمور للعودة للدوري الإنجليزي الممتاز، فيما لم يحصل فتحي على فرصة حقيقية.

تألق جدو دفع هال سيتي لطلب استعارته مجددا في الصيف، ولكن المهاجم الدولي لم يشارك بصفة أساسية مع النمور في الدوري الإنجليزي لينهي إعارته ويعود للأهلي في يناير.