ندوة بإعلام دمياط بعنوان “المشاركة السياسية للشباب والمرأة “

ينظم مركز النيل للأعلام فى محافظة دمياط ، برئاسة عزة الهراوى، ندوة حول أهمية المشاركة السياسية للشباب والمرأة وذلك بعد غدا .

تأتى الندوة بالاشتراك مع “ حملة اختار رئيسك” التي يدشنها مركز النيل للأعلام بدمياط والتي تستمر خلال فبراير ومارس2014، وذلك استكمالاً لتنفيذ خارطة المستقبل بعد انتهاء مرحلتها الاولى بالاستفتاء على الدستور ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية .

يلقى كلمة الندوة سيد أبواليزيد ،نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية ،وتعقد الندوة تحت رعاية السفير صلاح عبد الصادق، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات .