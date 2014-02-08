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ندوة بإعلام دمياط بعنوان “المشاركة السياسية للشباب والمرأة “

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ندوة بإعلام دمياط بعنوان “المشاركة السياسية للشباب والمرأة “ ندوة بإعلام دمياط بعنوان “المشاركة السياسية للشباب والمرأة “

 

ينظم مركز النيل للأعلام فى محافظة دمياط ، برئاسة عزة الهراوى، ندوة حول أهمية المشاركة السياسية للشباب والمرأة وذلك بعد غدا .

تأتى الندوة  بالاشتراك مع “ حملة اختار رئيسك” التي يدشنها مركز النيل للأعلام بدمياط والتي تستمر خلال فبراير ومارس2014، وذلك استكمالاً لتنفيذ خارطة المستقبل بعد انتهاء مرحلتها الاولى بالاستفتاء على الدستور ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية .

يلقى كلمة الندوة سيد أبواليزيد ،نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية ،وتعقد الندوة تحت رعاية السفير صلاح عبد الصادق، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات .

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