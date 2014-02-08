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أفراد شرطة يتظاهرون أمام مديرية أمن الجيزة بسبب وضع إثنين تحت “الملاحظة السرية”

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أفراد شرطة يتظاهرون أمام مديرية أمن الجيزة بسبب وضع إثنين تحت “الملاحظة السرية” أفراد شرطة يتظاهرون أمام مديرية أمن الجيزة بسبب وضع إثنين تحت “الملاحظة السرية”

مديرية أمن الجيزة

 

قام العشرات من أفراد الشرطة بمديرية أمن الجيزة، بتنظيم وقفة إحتجاجية امام مديرية الأمن، بسبب علمهم بأنه تم وضع اثنين من أمناء الشرطة، وهما من أعضاء النادى الفرعى لأفراد الشرطة بالجيزة، تحت الملاحظة السرية، مؤكدين رفضهم لهذا القرار.

وفى نفس السياق قال حسن شندى المتحدث الرسمى باسم النادى العام لأفراد الشرطة، أن أعضاء النادى مستائين من القرار، خاصة وأنهم وعدوا من قبل بأنهم لن يتستروا على أى مخالف أو عميل لجماعات أو فصائل، وأنه أبدى استعداده لتطبيق اللوائح والعقاب المناسب لأى فرد يثبتت تورطه فى أى جريمة او مخالفات، رافضًا تحويل أحد من زملائهم أو وضعة تحت الملاحظة السرية، دون علم النادى.

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