وزير الرى: زيارة إيطاليا حققت أهدافها فى توضيح الموقف المائى لمصر

أشاد وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد المطلب، بنتائج زيارته لإيطاليا ولقاءاته مع كبار المسئولين والخبراء، حيث بحث العلاقات الثنائية المتميزة وسبل تعزيزها فى مختلف مجالات الموارد المائية.

وقال الوزير، فى تصريح له عقب عودته إلى القاهرة، اليوم، إن "الزيارة حققت أهدافها، وسيتم تكرار تلك الزيارات فى أماكن ودول أخرى لمزيد من توضيح الموقف المائى المصرى والتحديات التى تواجهها مصر فيما يخص محدودية الموارد المائية وجهود وزارة الرى فى هذا المجال".

وذكرت وزارة الموارد المائية والرى، فى بيان لها، أن الوزير بحث مع المسئولين الإيطاليين تعزيز أوجه التعاون الثنائى بين البلدين فى مختلف مجالات الموارد المائية والاستفادة من خبرة الشركات الإيطالية فى مجال إقامة المنشآت المائية وتأهيل الترع والمصارف ونقل التكنولوجيا الحديثة فى مجال الرى والصرف إلى مصر.

وأشار البيان، إلى أن الوزير قام أيضا خلال الزيارة بعرض حالة موقف الموارد المائية فى مصر على الخبراء والمسئولين الإيطاليين وحقائق محدودية الموارد المائية بمصر، وقد أبدى الحضور اهتمامهم الشديد بتلك المعلومات عن الموارد المائية، مؤكدين بأنهم يسمعوها للمرة الأولى.

يشار إلى أن لقاء وزير الرى بنظيره الإيطالى ماوريتسيو لوبى يعد الأول من نوعه بين البلدين، وهو ما يعد بمثابة تطورا إيجابيا فى مسيرة العلاقات الثنائية التى أخذت شكلا مختلفا فى التعاون بين مصر وإيطاليا.