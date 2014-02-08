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"التعليم" توقع بروتوكول تعاون مع جمعية رسالة لتيسير الأنشطة بالمدارس

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"التعليم" توقع بروتوكول تعاون مع جمعية رسالة لتيسير الأنشطة بالمدارس "التعليم" توقع بروتوكول تعاون مع جمعية رسالة لتيسير الأنشطة بالمدارس

أكد اتحاد طلاب مدارس ، أثناء لقائهم بأمين اتحاد طلاب المدارس عبد الله أشرق الصاوى، اعتماد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، بروتوكول تعاون يحمل شعار "فى حب مصر" بين الاتحاد وجمعية رسالة للأعمال الخيرية.

وأوضح الاتحاد، خلال بيان أصدره، أن البروتوكول يهدف إلى تيسير الأنشطة الطلابية بالمدارس، ودعم الخير للطلاب، ونشر فكر العمل التطوعى بين الطلاب وفق منظومة الاتحادات الطلابية، وتقديم العون لتلاميذ المدارس الفقراء بالأدوات والملابس المدرسية اللازمة فى المناسبات المختلفة بسبب الفقر المنتشر بين صفوف الطلاب فى العديد من القرى والمدن، وإشراكهم فى مشروعات خدمة البيئة.

ويتضمن البروتوكول تقديم دعم لمجالس اتحاد طلاب المدارس على المستويات المختلفة "الاتحاد العام، والمديرية، والإدارة، والمدرسة وهذا بسبب عدم وجود ميزانيات كافية للعام الدراسى الحالى، والاستفادة من مخلفات الكتب والأوراق المستعملة وغير الصالحة والمخلفات الشخصية للطلاب لإعادة استخدامها، وإقامة معارض موسمية لتوزيع الهدايا والملابس على الطلاب المحتاجين من ناتج استثمار المشروع، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع التكافل الطبى عن طريق خدمات طبية وعلاجية بواسطة المتخصصين وبمشاركة أطباء التأمين الصحى.

وقال عبد الله أشرف، آمين اتحاد طلاب مدارس مصر: لتنفيذ بنود البرتوكول ستعمل كل مدرسة حكومية أو تجريبية أو خاصة بأنواعها المختلفة على إنشاء فريق رسالة داخل المدرسة واختيار الطلبة المشاركين فى الفريق من المدرسة وفقا لرؤية اللجنة المشكلة برئاسة الأخصائى الاجتماعى، وأمين اتحاد طلاب المدرسة وبدعم الرائد العام لاتحاد طلاب المدرسة، مع توفير المكان المناسب بالمدرسة لتسهيل أنشطة فريق رسالة.

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مصر 365

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