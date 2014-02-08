بالصور.. عرض مسرحية "حسن وعبلة" فى ثانى أيام تصفيات مسابقة "إبداع 2"

أقيم على مسرح المدينة الشبابية بالأقصر عرض مسرحى بعنوان "حسن وعبلة" قدمته جامعة سوهاج، فى اليوم الثانى من تصفيات المرحلة الثانية من مسابقة "إبداع 2"، جائزة الشارقة الثقافية لشباب الجامعات المصرية فى مجال الفن المسرحى، والتى تنظمها الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب.

وحضر العرض السفير سليمان عثمان قنصل مصر باربيل (كردستان العراق)، وبمشاركة لجنة تحكيم الفن المسرحى وعلى رأسها الفنان سامح الصريطى، والمخرجان فهمى الخولى وعصام السيد.

وتضمن العرض المسرحى دمجا بين الحضارات والعصور المختلفة فى التاريخ المصرى القديم والمعاصر، وأن التاريخ المصرى نسيج واحد لا يمكن تقسيمه.

ومن جانبه، أعرب المخرج فهمى الخولى عن سعادته بالعرض المقدم من جامعة سوهاج، مشيراً إلى دور رعاية الشباب بالجامعات والذى تبلور فى رعايتها لطلاب سوهاج، وتهيئة المناخ لهؤلاء الطلبة لاستغلال موهبتهم، رغم الظروف الصعبة التى تمر بها الجامعات فى الفترة الحالية.

وأشاد المخرج عصام السيد بالجهد المبذول من قبل وزارة الشباب فى إقامة وتنظيم هذه المسابقة، كما أشاد بالطلبة المشاركين فى العرض المسرحى لما اقتطعوه من وقتهم وجهدهم للمشاركة فى هذا العمل.

وأكد الفنان سامح الصريطى على دور الجمهور فى الفن المسرحى، معتبراً الجمهور هو الركيزة الأساسية فى هذا الفن، مشيراً إلى أن المسرح المصرى ملئ بالمواهب التى تفرز ما يعبر عن أحلامه ومواهبه ومشكلاته.

وأوصى الصريطى فى ختام كلمته، الطلبة المشاركين بضرورة الاستمرار لاكتساب الخبرات التى تساعدهم فى النجاح فى هذا المجال.